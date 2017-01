Žoc: Zvezda u najboljoj formi u Evroligi! Za Radonjića sam rekao da će biti dobar, a on postao izvanredan

Trener Fenerbahčea potanko nahvalio crveno-bele i istakao da njegov tim mora da odigra „mnogo dobro“ da bi slavio u 17. kolu

Fenerbahče nije favorit u Beogradu! Bez obzira na status vicešampiona Evrope, te savršen skor u susretima sa Crvenom zvezdom, tim iz Istanbula došao je u Srbiju svestan da su pred košarkašima sropskog i regionalnog prvaka padali i takvi velikani kao što su Real Madrid i CSKA, pa zašto onda ne bi i ekipa koju vodi Željko Obradović.

Popularni Žoc otuda zadržava dozu opreza dok najavljuje susret 17. kola Evorlige (20.45, TV Sportklub 1).

„Nisu velikani padali samo u Pioniru, već i u Areni, tako da je svejedno gde igramo“, odgovorio je najtrofejniji evropski trener današnjice uz osmeh i nastavio. „Ne, ne mislim da smo favoriti, od ove sezone to u Evroligi ne postoji. Novinari i navijači će to da proglašavaju, imaju apsolutno pravo, ali mislim da je u ovom trenutku potpuno iluzorno pričati ko je favorit. Sve ekipe su izjednačene, zato će i 40 minuta košarke dati odgovor na pitanje ko je u ovom trenutku bolji i spremniji“.

Obradović je doveo ekipu u Beograd posle dve vezane pobede, nad Milanom u Evroligi i nad Bešiktašom u prvenstvu Turske.

„Pred nama je još jedna utakmica Evrolige protiv tima koji je u ovom takmičenju verovatno u najboljoj formi. Zvezda igra odličnu košarku, vrlo agresivnu odbranu sa jasnim idejama u napadu. Ima i ono što je prepoznato kod menadžera Evrolige, najbolju publiku i ambijent. Sve to i te kako utiče na Zvezdinu igru u Beogradu, bez obzira da li u Areni ili Pioniru. Hala je uvek ispunjena do poslednjeg mesta. To igrači zaslužuju, jer igraju sjajno, daju sve od sebe, a publika to prepoznaje. Jedino što mogu da uradim jeste da Zvezdi čestitam na svemu dosad urađenom“.

U svih dosadašnjih međusobnih pet susreta Fener je tukao Zvezdu, poslednji put u Istanbulu početkom decembra (87:72), ali iskusni stručnjak svestan je da ga sad čeka daleko teži izazov.

„Svaka utakmica u Evroligi je drugačija. Nema poređenja, niti bi trebalo da ga bude. Rekao sam da su crveno-beli u izuzetnoj formi, najzaslužniji čovek za to što Zvezda radio je Dejan Radonjić. Odličan trener i izvanredan čovek. Retko je u današnje vreme sresti nekog ko se lepo i pristojno ponaša, a pritom govori o kolegama na način na koji to radi Radonjić. Meni je drago što sam davno, još dok je Dejan bio igrač, prepoznao da može da bude dobar trener. A izrastao je u izvanrednog. Česitamo mu ma na svemu postignutom“.

Ambicije stručnog štaba Fenerbahčea su pred sustrašnji susret i ta kako porasle usled saznanja da se od povrede nedavno oporavio srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović.

„To je sigurno vrlo važno za nas. Bogdan je jedan od bitnijih igrača našeg tima, ali kao što uvek pričamo, bitno je da ekipa izgleda onako kao što smo izgledali mi, na primer, protiv Bešiktaša. Da u našoj igri imamo karakteristike iz prošle sezone“.

Na kraju, novinare koji su došli na večernji trener Fenera u Pioniru zanimalo je - kako dobiti Zvezdu?

„Trebalo bi da odigramo mnogo, mnogo dobru utakmicu da bismo je dobili. Igra Zvezda izvanredno, sa jasnim idejama u svakom trenutku, tako da moramo da budemo na visokom nivou“, rekao je Željko Obradović, trener žuto-plavih.

