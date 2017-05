Žocov naredni cilj - titula u otadžbini!

Devetostruki vladar košarkaške Evrope već pikira F4 u Beogradu naredne godine

Veličina slova A A A

Nastaviti horski spev sportskih medija širom sveta u čast Želimira Obradovića je više nego lako, jer je Srbin sinoć u Istanbulu dokazao da mu nema ravnog "s ovu stranu velike bare". Taktičar kakav se čovek rađa, a ne postaje, lider, mudrac, otac i - pobednik.

Takav kakav je, više je svetski nego naš, ali Obradović ni u najsvetlijim trenucima ne dopušta da se zaboravi odakle je. Tako je bilo i sinoć nakon veliki pobede u velikom finalu Evrolige.

"Šampioni smo, konačno i ja sam veoma srećan! Još srećniji sam jer je Fenerbahče po prvi put u istoriji na krovu Evrope, a sve to zahvaljujući velikom radu svih ljudi u klubu, od čelnika do mojih pomoćnika. Ipak najveće zasluge za ovaj uspeh pripadaju igračima. A sada je pred nama, a posebno predamnom novi cilj. A to je odbrana titule i to u mojoj Srbiji i mom Beogradu. Daću sve od sebe da pripremim ekipu da se probijemo do F4 iduće godine u glavnom gradu Srbije 2018.", izjavio je starteg Fenera.

Ako iko ume i ako je iko slavio sportske uspehe to je legendarni Čačanin. Ali kao i prema sebi, tako se odnosi i prema timu. Slaviti slobodno, pijte do zore, ali je trening zakazan za ponedeljak u 10 ujutru. Šta mislite, da li ga je održao?

(foto: Action Images)