Žoze počinje operaciju - De Hea 330.000!

Junajtedov plan da veže Španca novim, višegodišnjim ugovorom

Dok se Ostrvom još govori o želji da se ukrade Aleksisa Sančeza iz ruku Mančester Sitija, sa Old Traforda prostrujala je još jedna vest - Žoze Murinjo kreće u realizaciju projekta: De Hea 330.000!

To je ono što su navijači Mančester junajteda čekali poslednjih meseci - da Murinjo i njegovi saradnici otvore pregovore sa možda i najboljim golmanom planete trenutno kako bi ga vezali novim, višegodišnjim ugovorom.

Ovakva odluka vrhuške Junajteda ne predstavlja nikakvo iznenađenje. Praktično u svakom prelaznom roku otvaraju se nova poglavlja o mogućem odlasku De Hee, a o interesovanju španskih velikana Real Madrida i Barselone naveliko je poznato.

De Hea ulazi u poslednjih 18 meseci ugovora, s tim da Junajted ima opciju da automatski produži saradnju na još godinu dana, što ostavlja dovoljno vremena da se zaključi veliki posao.

Ali, u Junajtedu su spremili strategiju i ponudu koju De Hea neće moći da odbije. Naime, osim što bi bio „vezan“ bar na još narednih pet, možda i šest godina, De Hea bi dobio platu kojom bi stao rame uz rame sa Polom Pogbom - trenutno najplaćenijim igračem kluba. Tačnije, sa 240.000 evra sedmično plata bi otišla na astronomskih 330.000 evra na kraju svake nedelje.

Kako se navodi, klub se konačno odvažio na ovaj potez, jer je De Hea stasao u najboljeg čuvara mreže planete, a zvanično bi razgovori trebalo da se završe najkasnije uoči početka Mundijala u Rusiji, kako bi Španac imao psihički mir da radi svoj posao najbolje što zna.

Dileme nema - bio bi to Junajtedov potez decenije.

U međuvremenu, Žoze Murinjo je dodatno zapalio javnost indirektnom izjavom da mu je Aleksis Sančez interesantan igrač i da želi da ga dovede.

„Aleksis? Nismo rekli ni reč, ali mogu da kažem da je on fenomenalan igrač, ali je on igrač Arsenala. U klubu postoji određena politika kada je u pitanju dovođenje igrača zimi. Ne radi se ništa brzinski, već planski, kada to situacija nalaže. Ako mene pitate, to je bitka Mančester junajteda i Mančester Sitija“, poručio je Murinjo.

Podsetimo, britanski mediji su nedavno objavili da je Mančester Siti vrlo blizu odluke da ne ulazi u proces kupovine Aleksisa Sančeza ove zime i da će se kockati čekanjem da završi transfer na leto.

