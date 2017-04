Žoze povileneo: Čelsi je nekim čudom prvi! Mada, ne brani se svaki tim sa 11 igrača kao oni...

Portugalac dao zapaljujuće izjave pred veliki derbi sa bivšim klubom

Nikad nije dosadno kada zbori Žoze Murinjo.

Nimalo nije bio zadovoljan Murinjo remijem u Briselu protiv Anderlehta, posebno jer je Ivan Obradović spakovao remi u završnim minutima prve utakmice četvrtfinala Lige Evrope. Da li zbog toga, ili zbog činjenice da je to Murinjo, portugalski stručnjak bio je vrlo rečit na konferenciji za novinare pred veliki derbi sa Čelsijem na Old Trafordu u nedelju (17.00, TV Sportklub).

Bez trunke emocija prema bivšem klubu, ali očigledno pomalo ljut što njegova prva ljubav igra tako dobro, Murinjo je poslao otrovne strelice ka timu iz Zapadnog Londona.

"Pitate me o ovom meču, pominjete emocije... Za mene je to samo obična utakmica. Bez ikakvih emocija. Samo još jedan meč u nizu", bio je više nego jasan Murinjo.

Čelsi u ovom trenutku ima sedam bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Totenhem, a čak 18 više naspram Junajteda, koji se nalazi na petom mestu tabele Premijer lige. Uprkos činjenici da Čelsi igraju dominantan fudbal, otkako je Antonio Konte transformisao ekipu i prebacio u formaciju „3-4-3“, Murinjo ipak baca senku na taj uspeh.

"Pre sverga, neki u ovaj meč ulaze sveži (čitaj: Čelsi), drugi su jako umorni (čitaj: Junajted). To je jako važno u fudbalu. Čelsi je, nekim čudom, na vrhu tabele Premijer lige. Ali, nije to samo zato što su tako sveži. Tu ima i individualnog i timskog kvaliteta. Ipak, nijedan tim se ne brani sa 11 igrača kao što to radi Čelsi. A on to čini sa svih 11 igrača na terenu".

Nastavio je Murinjo u istom ritmu.

"Oni sve baziraju na kontranapade. Imaju takav sklop, igrače koji se pojave niotkuda i rešavaju te situacije. Čelsi je vrlo jak tim".

Portugalac se novinarima požalio kako zbog utakmice s Anderlehtom nije mogao da odmori Erika Bajija i Markosa Roha, dok su Fil Džouns i Kris Smoling povređeni. Takođe je i Huan Mata, koji gotovo sigurno neće igrati protiv Čelsija u nedelju.

