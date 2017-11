Zvala me Zvezda! Videćemo šta će biti u januaru...

Nemanja Maksimović o prvim mesecima u Valensiji, željama i snovima, planovima za budućnost...

Kapiten zlatnih Orlića sa Novog Zelanda i kandidat za mesto u avionu za Rusiju - Nemanja Maksimović, dao je intervju za BiH portal sportsport.ba u kom je govorio o mogućnosti da zaigra za Bosnu i Hercegovinu, Crvenoj zvezdi, svom razvoju, aktuelnom trenutku u svom klubu - Valensiji...

"Veliko smo iznenađenje u novoj sezoni. Malo ko je očekivao da ćemo u ovom periodu biti u vrhu tabele, odmah iza Barselone, ali ako ste pratili šta se dešavalo u ovom klubu u proteklom periodu, onda i nije čudo. Dosta toga se promenilo. Došao je novi predsednik, zatim je za novog trenera imenovan Marselino, koji je stvarno izvrstan stručnjak. Zaveo je red i kod njega se tačno zna ko šta radi. Slagao bih kada bih rekao da nije sjajan osećaj biti deo cele te priče", kazao je na početku razgovora za sportsport.ba mladi srpski as.

Ipak, Maksimović ima jako malu minutažu na Mestalji, a to samo po sebi nameće pitanje o njegovoj budućnosti, budući da se radi o momku od 22 godine, kome su utakmice neophodne da bi se dalje pravilno razvijao...

"Ovde sam novi, malo manje igram, ali borim se za šansu koju ću, nadam se, iskoristiti. Razgovarao sam i sa trenerom oko toga. Rekao mi je da dobro radim, da sam mlad i da moje vreme tek dolazi".

Konkretno, to bi moglo da znači?

"Još pred kraj letnjeg prelaznog roka nekoliko klubova me je želelo na pozajmicu, uključujući i Crvenu zvezdu, ali u Valenciji su tada odlučili da je najbolje da ostanem i da se adaptiram što pre. Sada kada dođe zima videćemo šta ćemo. Mada, iako sad mnogo ne igram, osećam da napredujem svakako. Mnogo je jači ritam u Španiji".

Ugovor u Primeri i odlazak na SP naredne godine - deluje kao pravi životni džek pot za fudbalera od 22 godine?

"Svakako da bih se mogao naći u avionu za Rusiju. Fudbalski savez Srbije računa na mene, što pokazuje i činjenica da dobijam pozive iako ne igram mnogo, ali moraću što pre da se izborim za minutažu kako bih ostvario cilj. U Rusiju treba da idu samo igrači koji igraju u kontinuitetu".

Mnogi ne znaju da Nemanja Maksimović vuče poreklo iz BiH, pošto mu je otac iz Han Pijeska...

"Imam mnogo rodbine i prijatelja tamo. Trudim se da ih obiđem sve, barem jednom u pola godine".

Nemanjin otac šalio se posle finala Mundijalita da bi častio drugove i više kada bi njegov sin igrao za Bosnu i Hercegovinu.

"Ma, to se on malo šalio... Poštujem ja i volim Bosnu, ali nisam imao dilemu po pitanju toga za koga ću igrati. U Srbiji sam proveo ceo život, igrao za omladinske selekcije i bio je logičan sled događaja da doguram i do A tima".

