Zvanična analiza suđenja na Marakani: Antić je isključen zbog psovanja, penal je postojao (VIDEO)

Igor Radojčić o arbitraži Srđana Obradovića na meču Zvezda - Vojvodina

Dve odluke Srđana Obradovića podigle su temperaturu u ionako uzavreloj završnici fudbalskog prvenstva. Glavni sudija meča Crvena zvezda - Vojvodina je, pri rezultatu 0:0, najpre isključio kapitena novosadskog tima Nikolu Antića u 69. minutu, da bi u 80. pokazao na belu tačku posle kontakta Marka Vukasovića i Ričmonda Boaćija u kaznenom prostoru gostujućeg tima.

Crveno-beli su na kraju slavili 2:0 (pogocima Gelora Kange iz jedanaesterca i Srđana Plavšića u poslednjem minutu), a sportska javnost u Srbiji je dan posle meča dobila i zvanično obrazloženje da su potezi arbitra iz Jagodine utemeljeni na Pravilima fudbalske igre. Bar se to da zaključiti na osnovu izjava Igora Radojčića, sekretara Sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije, koji je gostujući u redovnoj emisiji na TV Arenasport, analizirao sporne detalje sa Marakane.

Najpre isključenje Antića...

„Po zvaničnom protokolu, što je jedino merodavno za nas, u objašnjenju stoji da je razlog isključenja Antića korišćenje uvredljivih i pogrdnih reči prema sudiji, pominjanje porodice“, predočio je u ponedeljak veče Radojčić, inače nekadašnji internacionalni sudija.

Pojasnio je da levi bek Vojvodine nije sankcionisan zbog prekršaja (a već je imao žuti karton), već zbog rečnika.

„Ovde nije bilo prekršaja nad igračem Vojvodine i on posle prolazi pored Frimponga. Ukoliko su ovi navodi koje imamo iz protokola tačni, to se kažnjava direktnim crvenim kartonom, a ne žutim. Bila je dilema da li je ovde zakačio Frimponga, a za to i ne treba da dobije ni žuti karton, jer nije bilo nekog kontakta. Sudija naglo nakon toga kreće ka Antiću, jer je očigledno posle toga došlo do tih reči koje je Antić uputio“.

Druga situacija koja je izazvala dosta polemike u javnosti odnosi se na kazneni udarac dosušen u korist aktuelnog prvaka posle duela Vukasovića i Boaćija.

„Ova situacija ulazi u konstantu našeg fudbala, a to je da napadači pokušavaju da iskoriste najmanji kontakt u kaznenom prostoru ili u zoni šuta. To nije uobičajeno u evropskim ligama, dok i odbrambeni igrači ulaze neoprezno u duel u kaznenom prostoru. Postoje elementi za penal“.

Još konkretnije:

„Ima kontakta, minimalnog. Sudija je svirao kazneni udarac i treba poštovati njegovu odluku. Igrači traže kontakt, zatim postoje ti teatralni padovi. Ovde postoji minimalan kontakt, sudija je smatrao da je to dovoljno za penal, njegova je odluka i treba je poštovati“, dodao je Igor Radojčić, sekretar Sudijske komisije FSS.

Četiri kola pre kraja plej-ofa, Crvena zvezda i Partizan su poravnati na tabeli sa po 46 bodova i ukoliko ovakav poredak ostane do kraja trke, crveno-beli će odbraniti titulu, jer su bili prvi na kraju osnovnog dela prvenstva.

U narednoj rundi, Crvena zvezda gostuje Voždovcu (subota), a Partizan Javoru (petak).

(FOTO: Star sprot)