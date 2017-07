ZVANIČNO: Dušan Alimpijević novi trener Crvene zvezde!

Poznat naslednik Dejana Radonjića, potvrdio Nebojša Čović

Veličina slova A A A

Crvena zvezda ima novog trenera, to je Dušan Alimpijević! On će zameniti Dejana Radonjića na klupi crveno-belih, a to je potvrdio i Nebojša Čović na konferenciji za medije na Malom Kalemegdanu.

"Opredelili smo se da trener bude Alimpijević, a prvi pomoćnik Milenko Topić", rekao je Čović.

Kako je došlo do ovog izbora?

"Niti smo bili pritisnuti uza zid, niti zato što neko nije hteo u Zvezdu. Toliki broj je hteo da je to neverovatno. Oni koji su hteli nas su birali, a onda smo birali. Mi postavljamo, mi biramo i stojimo iza obojice. I kada budu pobeđivali i kada budu gubili".

Alimpijević: Vrlo sam svestan šta nosi Zvezda, veličina, istorija, navijači...

Dobio je Čović pitanje vezano za mladost Alimpijevića.

"Da li je mlad? Pa i vi ste mladi, šta treba da uzmemo nekog od 75 godina i plaćamo mu posebno osiguranje. Da li je neiskusan, a ko od vas ima više od 10 godina rada u medijima? Braniću ih i grudima i leđima i rukama i nogama. Ja sam to najavio pre desetak dana, da ćemo ići sa hrabrim rešenjima".

Radi se o strategu koji je preuzeo FMP pred početak prošlosezonske MOZZART Superlige, nedavno je produžio ugovor sa Panterima, ali će sedeti na klupi Evroligaša naredne sezone.

Alimpijević je mlad trener, on je nekadašnji igrač Vojvodine koji je trenersku karijeru i počeo kao pomoćnik prvog trenera u novosadskom klubu. Pažnju srpske košarkaške javnosti privukao je rezultatima koje je beležio Spartak iz Subotice, čiji je prvi trener bio tokom ove sezone, u kojoj su Subotičani stigli do četvrtog mesta u Košarkaškoj ligi Srbije.

Potom je prešao u FMP, savladao Partizan u polufinalu domaćeg šampionata i sve ga je to kvalifikovalo da preuzme palicu Crvene zvezde.

Radi se o veoma temperamentnom stručnjaku i biće veoma zanimljivo videti ga na klupi Crvene zvezde. Svakako mu neće biti lako posle odlaska Dejana Radonjića koji je pravio zaista velike rezultate sa crveno-belima. Takoreći, obuće velike cipele.

Zvezda se među kandidatima za klupu odlučila za mladost i entuzijazam.