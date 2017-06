Zvanično - Grizman! Ovog leta niko neće moći da ga kupi

Najplaćeniji igrač u istoriji Atletika

Juče najavljeno, danas ozvaničeno!

Antoan Grizman produžio je vernost Atletiko Madridu do juna 2022. godine i pritom postao najplaćeniji fudbaler u klupskoj istoriji.

Pored toga što je dodao još jednu godinu na postojeću saradnju sa Jorgandžijama, francuski as je kao zahvalnicu za vernost dobio ozbiljnu povišicu, pa će mu sada sezonska primanja iznositi 14.000.000 neto.

Ono o čemu smo već pisali jeste da je u ugovoru ostala otkupna klauzula na 100.000.000 evra, s tim što je Antoan Grizman lično potvrdio da ovog leta neće ići iz kluba, bez obzira na potencijalne klubove. Takav je dogovor između njega i Atletika.

"Pre svega bih želeo da se izvinim navijačima ako su pogrešno shvatili moje objave na društvenim mrežama. Otkako sam stigao u klub, dao sam svaki delić sebe za tim i mogu odmah da kažem da sam presrećan što ću sigurno ostati bar još jednu godinu ovde", izričit je bio Grizman.

Podsetimo, Grizman je nedavno i na društvenim mrežama objavio fotografiju, uz poruku kojom je nagovestio da ostaje u Atletiku i naredne sezone. To se dogodilo odmah pošto je Sud za sportsku arbitražu u Lozani potvrdio klubu da suspenzija na registraciju novih igrača ostaje sve do januara 2018. godine. To, u praksi, znači da Atletiko može da kupuje igrače, ali ne sme da ih prijavi sve do pomenutog datuma.

A prethodnom izjavom Grizman je i definitivno zatvorio vrata svakoj mogućnosti da promeni sredinu ovog leta, što znači da od transfera u Mančester junajted - nema ništa! Iako je Junajted bio spreman da iskešira čak 150.000.000 evra za kompletan Grizmanov transfer, uključujući obeštećenje i platu igraču.

Očigledno je da je kod Francuza proradila emocija prema klubu koji ga je podigao do zvezdanih visina i da oseća potrebu da mu pomogne u trenutku kada se suočava s velikim problemom.

Junajtedu sada preostaje da krene u ofanzivu na Andreu Belotija, pošto je transfer Alvara Morate iz Reala gotovo završena stvar.

