Iskusni nemački stručnjak potpisao ugovor do kraja sezone

Dileme više nema. Jup Hajnkes je novi trener Bajerna, a ugovor sa nemačkim gigantom potpisao je do 30. juna sledeće godine, objavljeno je na sajtu minhenskog kluba.

On će na toj funkciji zameniti Italijana Karla Anćelotija koji je dobio otkaz zbog nekoliko loših rezultata.

Hajnkesovi pomoćnici biće Peter Herman i Herman Gerland. Herman je radio u stručnom štabu Fortune iz Dizeldorfa, a Gerland kao koordinator mlađih kategorija Bajerna.

“Između Bajerna i Hajnkesa postoji ogromno poverenje. To su pokazali i poslednji razgovori koje smo vodili. Zahvalni smo Hajnkesu. On je majstor taktike i međuljudskih odnosa. Hajnkes je pravi čovek da vodi ekipu do ostvarenja ciljeva”

On je napustio Bajern posle osvajanja trostruke krune u sezoni 2012/13. Ujedno, tada je poslednji put Liga šampiona stigla u Minhen.

“Ne bi se vratio ni u jedan drugi klub na svetu osim Bajerna. To je za mene pitanje srca. Radujem se izazovima.”

(FOTO: Action images)