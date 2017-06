ZVANIČNO: Marko Nikolić u Videotonu!

"Moram da istaknem da je dogovor sa Markom Nikolićem pao vrlo brzo i lako. Od prvog momenta kada smo seli za isti sto postalo je jasno da on želi da bude trener Videotona", izjavio je sportski direktor Žoltan Kovač

Bilo je samo pitanje dana kada će ceo posao biti ozvaničen, a sada je i definitivno - Marko Nikolić je novi trener Videotona!

Ugovor je potpisan na dve godine, a vest je zvanično potvrđena na klupskom sajtu mađarskog vicešampiona.

"Ne bih više da se ponavljam, ali to što nismo osvojili titulu je veliko razočaranje za nas. Ali, sada to razočaranje ostavljamo iza nas, jer nam uskoro kreću pripreme za novu sezonu. Ambicije Videotona nisu isparile, naprotiv! Još su više porasle. Naši ciljevi ostaju nepromenjeni, a potvrda toga je dolazak Marka Nikolića, koji je već sada jako uspešan trener iako je vrlo mlad. Nadamo se da će njegova liderska nit doneti mnogo velikih pobeda Videotonu. Klub će mu pomoći na sve moguće načine da sve ciljeve postigne", izjavio je sportski direktor Videotona Žoltan Kovač i dodao:

"Moram da istaknem da je dogovor sa Markom Nikolićem pao vrlo brzo i lako. Od prvog momenta kada smo seli za isti sto postalo je jasno da on želi da bude trener Videotona".

Novi trener kluba iz Sehešfehervara izjavio je da je prezadovoljan otvaranjem novog poglavlja u svojoj karijeri.

„Pre svega moram da kažem da sam jako zahvalan što sam dobio šansu da radim ovde. Mađarski šampionat pratim dugo jer mi je to bilo jako važno zbog posla, a i kako bih što jasnije stekao sliku o kvalitetu fudbala u zemlji. Ono što sam video jeste da se Liga razvija i napreduje svake godine, da je infrastruktura sve bolja, da novinari i navijači žive za fudbal, ali da na klupskom nivou nedostaju rezultati u evropskim takmičenjima. Od sedamnaest godina svog trenerskog posla u poslednje četiri radim u klubovima koji se bore za trofeje. A Videoton je jedan takav klub i sa njuim želim da osvojim sve, što je pre moguće“, jasan je Nikolić.

Mađarski mediji pišu da je interesovanje za Nikolićevu promociju bilo veliko.

(FOTO: vidi.hu)