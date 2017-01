Zvanično saopštenje Hala: Mejson operisan, imao je frakturu lobanje

Dejvid Mejson je operisan, imao je frakturu lobanje, ali je sada u stablinom stanju.

Preneli su engleski mediji posle utakmice da se Rajan Mejson borio za život posle sudara sa Gerijem Kejhilom, a posle zvaničnog saopštenja Hala to se ispostavilo kao prilično tačno.

"Klub može dapotvrdi da je Rajan Mejson zadobio frakturu lobanje na utakmici protiv Čelsija. Odveden je u bolnicu Sent Meri u kojoj je operisan. Rajan je u stabilnom stanju, i očekuje se da će ostati u bolnici narednih nekoliko dana. Svi u klubu želimo da se iskreno zahvalimo osoblju u bolnici na ukazanoj nezi prema Rajanu", navodi se u saopštenju.

Klub je dodao da će nove informacije objaviti u toku ponedeljka.

This looks incredible painful. All thoughts are with @RyanMason. #Gws pic.twitter.com/dlvERXdWfl