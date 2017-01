Zverev srušio Federera u meču sa tri taj-brejka i bez brejkova

Rodžer Federer je doživeo poraz već u četvrtom danu nove godine. Švajcarskog susperstara je na Hopman kupu u Pertu nakon velike borbe u kojoj nije viđen niti jedan brejk, savladao supertalentovani Aleksandar Zverev. Nemac ruskog porekla je slavio sa 2:1, po setovima 7:6 (1), 6:7 (4), 7:6 (4), što mu je druga pobeda u tri susreta sa Fedeksom.

Meč je obeležilo pomalo bizarno ponašanje Federera, koji je bio prilično nervozan, tako da je čak u besu udario lopticu koja je otišla u gledalište (zašta nije ni opomenut). U nekoliko navrata je opsovao, a i klinci koji mu dodaju peškir morali su da se dobro paze pošto je često ljut "zakucavao" loptice u zid iza njega.

Fedeks se ipak iskupio retkim fer potezom, koji je Novak Đoković "patentirao" pre nekoliko sezona na meču sa Endijem Rodikom. Švajcarac je sugerisao Zverevu da iskontroliše aut koji je pozvan na njegov servis, što se ispostavilo kao tačno. Zanimljivo je i da su i Nole i Fedeks doživeli poraze i pored retkog sportskog džentlmenstva.

Inače, turnir u Pertu je pozivni, a i ne pripada ATP organizaciji tako da ne donosi bodove, a samim tim ne utiče na plasman.

Federer: “Close. Very close”

Zverev: “How many challenges do I’ve left?”

Umpire: “One”



