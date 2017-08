Zvezda čisti kadar: Brazilac u Bežaniji, Vučićević špic Borca!

Mladi Senić će u Mađarsku

Sa velikim transferima je završeno, to je, uostalom, potvrdio i generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić pre dva dana. Ipak, u finišu prelaznog roka sportski sektor srpskog vicešampiona imao je pune ruke posla. Na meniju su bili igrači, koji su kod trenera Vladana Milojevića u drugom planu.

Kao što je poznato Andrija Luković će narednih godinu dana igrati u Voždovcu, ali to nije sve. Crveno-beli su se odlučili da mladog napadača Vanju Vučićevića pozajme Borcu, prenosi Sportski žurnal. On će do decembra stažirati u Čačku, a zatim će se procenti da li je potreban najtrofejnijim srpskom klubu. Procena je da pored Boaćija i Pešića ne bi imao adekvatnu minutažu, pa je logična odluka da se kali u drugom superligašu. Postojala je i opcija da se preseli u Bačku.

Pored Damjana Gojkova u Bežaniji će stažirati Mateus Viveiros. On je prošle sezone igrao za omladinski tim, ostavio pristojan utisak. Sada je na redu seniorski fudbal, tako da će u Bežaniji imati šansu da se nametne. I pokaže da u doglednoj budućnosti može da bude prirodna zamena za Žuleta Stojkovića.

I na kraju Milan Senić. On je pozajmljen mađarskom Šiofoku. Bivši omladinski reprezentativac koji je zimus došao iz Nemačke nije upisao nijedan zvaničan nastup u crveno-belom dresu. Imao je epizodu u OFK Beogradu, ali nije ubedio stručni štab da na njega može ozbiljno da se računa.

Sportski direktor Mitar Mrkela je rekao u razgovoru za Novosti da se traži klub levom beku Stefanu Miloševiću.

