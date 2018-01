Zvezda dobila opasnu konkurenciju u borbi za Kangu

Dani odluke se bliže...

Hoće ga Zvezda, ali hoće ga i stranci! I sve su glasniji u svojim namerama! Gelor Kanga i pitanje njegovog statusa, odnosno budućnosti, aktuelno je od prvih dana nove godine. Od ranije je poznato da crveno-beli pokušavaju da ubede Gabonca da produži ugovor koji mu ističe kroz šest meseci, i kao argument potežu povećanje ionako rekordnih primanja, a da ta borba neće uopšte biti laka signaliziraju češki mediji.

Tamošnji Sport u svom novogodišnjem izdaju objavio je veliki intervju sa glavnim finansijerom praške Sparte Danijelom Kretinskim, a ovaj izneo neke zanimljive planove u kojima se nalazi i Zvezdin vezista, javlja isti izvor,

"Priznajem da je jedna od mojih najvećih grešaka to što sam doveo mnogo stranaca odjednom. To je bio jedan od razloga loše jeseni", kazao je između ostalog Kretinski, ali bez obzira na to najavio nova pojačanja: "Potrebni su nam igrači za sredinu terena posle odlaska Tomaša Rosickog. Za sve ostalo, sačekaćemo leto".

Posle ovih reči Sport je došao do informacija ko su trojica igrača koje je Sparta pikirala. Navodno, radi se o 23-godišnjem krativcu Rijeke Josipu Mišiću, Rumunu Nikolaeu Stančijuu i Geloru Kangi. Kada je Hrvat u pitanju cena koju je klub postavio iznosi čak 5.000.000 evra, a Sparta je spremna da ide najviše do 3.000.000; o Rumunu iz Anderlehta najmanje se razmišlja, jer Belgijanci su ga platili čak 10.000.000, dok se Kangu kaže u tekstu navodi sledeće:

"Biće vrlo teško. Zvezda igra proleće u Evropi i nije u poziciji da su joj hitno potrebne pare, da bi prodavala igrače".

Sparta definitivno ima finansijsku moć da ugrozi Zvezdinu ponudu, pogotovo ako se liši uslugu nekih od stranaca kao što su Janko, Manđek ili Bijabijani, što je u planu.

Dani odluke se bliže...