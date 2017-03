Zvezda dobila večiti derbi – bilo je tuče i golova sa centra

Rukometaši Crvene zvezde savladali Partizan 30:27

Rukometaši Crvene zvezde su se plasirali u polufinale Kupa Srbije, pošto su u revanš meču bili bolji od Partizana i slavili sa 30:27 (prvi meč je završen 26:26).

Crveno-beli su na startu poveli, tada je njihovo iskustvo uvek dolazilo do izražaja dok je protivnik sve vreme pokušavao da stigne rivala. Partizan je igrao za nijansu grublje, pa je samo u prvih 30 minuta imao četiri isključenja što je protivnik znao da iskoristi i zahvaljujući brzom centru dođe do vođstva.

Dobro je Partizan otvorio drugi deo utakmice i već u 36. minutu golom Jokića došao do prvog vođstva na meču, tada je na semaforu stajalo 15:16. Usledila je brza serija Crvene zvezde koju su zahvaljujući Aleksandru Babiću i Vojislavu Ljubojeviću napravili seriju od 3:0 i preokrenuli na 18:16. Uvukla se tada nervoza u oba tima, igralo se žestoko da bi pravi mali okršaj usledio u 46. minutu kod rezultata 22:21. Naime, koškanje je počelo između Zvezdinog Andrejevića i Partizanovog Pižurice koji su ubrzo potom zaradili crvene kartone, a strasti su se malo smirile.

Iako su crno-beli ostali bez važnog igrača u odbrani to ih nije omelo da u 48. minutu ponovo dođu do vođstva golom Vuka Milenkovića. Usledilo je isključenje Živkovića što je dosta poremetilo gostujuće igrače, a trener Maksić je odlučio da sa gola povuče do tada odličnog Trnavca i ubaci igrača sa markerom. To se nije ispostavilo kao dobar potez, jer je Crvena zvezda postigla tri laka pogotka skoro sa centra terena, odlepila se najpre na tri, a potom i četiri gola i mirno utakmicu privela kraju.