Zvezda drastično oslabljena za Mornar

Pored Dangubića za crveno-bele neće igrati Jović i Kuzmić

Veličina slova A A A

Trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić rekao je danas da će crveno-beli u predstojećem meču protiv Mornara u Jadranskoj ligi igrati bez Stefana Jovića, Nemanje Dangubića i najverovatnije Ognjena Kuzmića, ali da će i pored toga pokušati da odigraju dobru utakmicu pred svojim navijačima.

"Igraćemo ovaj meč bez Jovića, najverovatnije i Kuzmića, od ranije je poznato da ni za ovaj meč nećemo moći da računamo na Dangubića, ali i sa tako skraćenom rotacijom želimo da odigramo dobru utakmicu pred našim navijačima", rekao je Radonjić za sajt kluba.

Zvezda sutra od 18.00 u hali "Aleksandar Nikolić" dočekuje Mornar u utakmici 20. kola regionalnog takmičenja. Zvezda je prva na tabeli Jadranske lige sa maksimalnim učinkom, dok Mornar ima skor od sedam pobeda i 12 poraza.

Radonjić je podsetio da je Mornar u prethodnom kolu slavio protiv Budućnosti, a da njegova ekipa meč dočekuje posle četiri utakmice u samo osam dana i napornih putovanja.

"Ekipa Mornara je od našeg prvog meča, koji smo odigrali u Baru, značajno promenila tim, ostvarili su nekoliko važnih pobeda i doveli sebe u poziciju koja zadovoljava njihove ambicije, a to je da izbegnu začelje tabele", rekao je Radonjić.

Košarkaš Zvezde Ognjen Dobrić je naveo da njegova ekipa i pred meč sa Mornarom ima isti cilj - pobedu.

"Izuzetno naporan ciklus je iza nas, ova tri dana do utakmice sa Mornarom iskoristili smo da se koliko-toliko osvežimo i treniramo. Veliki hendikep predstavljaće nam odsustvo nekoliko igrača na predstojećem duelu, ali naš cilj kao i uvek se zna, da odigramo dobru utakmicu, i da uz podršku naših navijača ostvarimo cilj, a to su bodovi", rekao je on.