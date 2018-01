Zvezda i Boaći - poslednji čin?

Današnje provere protiv Amkara i Sileksa u senci aktivnosti poslednjeg dana prelaznog roka u Crvenoj zvezdi

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Antalije)

Zašto kažeš prijateljske provere, a misliš na poslednji dan prelaznog roka? Tako mogu da se opišu aktivnosti Zvezdine ekspedicije u Beleku u naredna 24 sata. Trener Vladan Milojević će imati šansu da prvo protiv Amkara (9.30), a potom i Sileksa (15 časova) proveri formu svih kandidata za startnu postavu. Međutim, kada večeras sat bude otkucao ponoć Zvezdin šef stručnog štaba bi sigurno voleo da zna na čemu je. Uostalom na prozivci je rekao da jedva čeka da se završi pijaca.

Sunce ovih dana u Antaliji jako prži, ali oko beogradske ekspedicije je magla neizvesnosti. Crveno-beli će imati šansu, tačnije glavni rukovodioci kluba, imaće šansu da pokažu kakvi su trgovci i potencijalno napune kasu kluba.

Štutgart je odbijen za Radonjića - zasad! Bordoov napad na Ričmonda Boaćija nije prošao, jer Crvena zvezda čeka nešto bolje i isplatljivije iz Engleske. Navodno, sada je Stouk favorit i želi da plati sedam miliona evra.

U tako naelektrisanoj trci sa vremenom trenerski rad Vladana Milojevića neće moći da dođe do izražaja. Sve oči biće usmerene ka Beogradu ili Pragu, pošto bi Gelor Kanga, bar prema jučerašnjim najavama, trebalo da otputuje u Češku i obaveže se na vernost Sparti. Ujedno donese Crvenoj zvezdi 1.000.000 evra.

Poslednji dan prelaznog roka ne ostavlja mogućnost za velike manevre. Svi zainteresovani klubovi, počev od Štutgarta koji se nameračio na Ričmonda Boačija, znaju da Zvezda kuburi sa finansijama. Kao Jarić Živadin u kultnom filmu "Kamiondžije" koji u poslednjoj sceni prodaje kuću prvom komšiji Draganu.

"Komšija ova kuća možda vredi tri milijarde, ali u ovim uslovima ona košta 300.000 evra", osetio je Zarić da je popularni Čkalja pritisnut dugovima.

Ako to osete zainteresovani klubovi spuštaće cenu Boaćiju do večeras u ponoć. Kao što to rade stranci srednjeg staleža na obližnoj pijaci u Antaliji i bacaju u očaj lokalne trgovce.

Ukoliko Zvezda oseti kad sme da kaže "NE" poslednji put, Boaći bi mogao sa stilom da se oprosti u jednom od današnjih mečeva.

Zvezda i Boaći - poslednji put ponovo zajedno. Zvuči možda tužno za navijače, ali neophodno za klupsku kasu. Reći će vam to i ostali prvotimci Zvezde.

