Zvezda i Partizan u lovu na milione

Koliko vredi jedna dobra sezona u evrokupovima i proleće u LE? Isto koliko i transfer Milenkovića; koliko trojica Sejduba Suma, plus ostaje kusur; koliko i transfer Zvezdine talentovane braće u Mančester Siti...

S početkom nedelje počela je i velika navijačka groznica. Crvena zvezda i Partizan u četvrtak imaju prvu meč loptu za plasman u narednu fazu Lige Evrope, odnosno za prezimljavanje u Evropi koje se toliko dugo čeka. Ovo pre svega važi za zvezdaše koji na proleće u nekom evrokupu čekaju još od 1992...

Podsetimo, crveno-beli otvaraju fudbalski četvrtak utakmicom protiv BATE Borisova od 19 sati, a posle njih, od 21.05 na delu ćemo gledati Partizan i Jang Bojs. Pred poslednjih 180 minuta u grupnoj fazi Beograđani imaju prilično jasnu situaciju - u slučaju pobede i jedni i drugi idu dalje (crveno-belima je doduše važno da Keln ne pobedi Arsenala), nezavisno od rezultata u poslednjem kolu, a opet, ni poraze ne treba shvatiti tragično, jer se njima ne gubi nada da večiti mogu do 1/16 finala...

I dok najveći broj navijača uglavnom zanima sportski rezultat, što je razmljivo, uprave dva kluba gledaju ka prepunoj Uefinoj kasi i merkaju svoj deo kolača. Logično, on je usko povezan s uspehom, a kako su i Zvezda i Partizan na pragu velikog uspeha mi smo odlučili da se malo pozabavimo kalkulacijama, odnosno brojkama - ko će koliko zaraditi u slučaju prolaza u narednu fazu takmičenja?

Nije prvi put da pišemo o ovoj temi ove jeseni, ali nije zgorek ponoviti kakva je trunutna situacija, tačnije ko je koliko do sada inkasirao. Dakle, Partizan - 4.200.000 evra; Crvena zvezda - 3.200.000. Mnogi će se sada verovatno pitati kako to da su crno-beli zaradili 1.000.000 više, a imaju potpuno identičan učinak u LE - jedna pobeda, dva remija i jedan poraz. Odgovor je jednostavan - razlika je Ligi šampiona. Dok je Zvezda za plasman u grupnu fazu Lige Evrope inkasirala 2.600.000 (a onda kroz rezultate u grupi dodala još 600.000 - jedna pobeda 360.000 i dva remija 240.000 evra) - Partizan je do starta u grupnoj fazi LE već obezbedio 3.600.000. Onih regularnih 2.600.000 za ulazak + 1.000.000 od Lige šampiona - 260.000 samo za start u tom takmičenju, 320.000 za drugo kolo kvalifikacija i 420.000 za eliminaciju podgoričke Budućnosti.

Eto, toliko o razlici između dva takmičenja...

E sad, šta od narednih uspeha mogu da očekuju beogradski rivali?

Suština je sledeća: u slučaju pobeda u četvrtak i jedan i drugi klub za tih 90 i kusur minuta na terenu biće bogatiji za čak 1.160.000 evra! Raspodela novca je sledeća - za pobedu nad Jang Bojsom/BATE Borisovom 360.000 evra, za prolaz dalje 500.000 i na kraju za drugo mesto u grupi koje je najrealnije i za jedne i za druge 300.000.

Kada se pomneute cifre saberu sa dosadašnjom zaradom dolazimo do sledećih podataka: Partizan bi od četvrtka uveče mogao da na kontu samo od premija UEFA ima celih 5.360.000, a Crvena zvezda 4.360.000 evra (opet ponavljamo, pod uslovom da Keln ne pobedi i ne sačuva šanse da se na Marakani bori za prolaz).

Takođe, ne treba zaboraviti da je tu i to poslednje, šesto kolo, koje otvara mogućnost da se još ponešto "uštine" do kraja grupne faze...

Sa čime bismo mogli da uporedimo ove cifre? Hajde prvo ovu Partizanovu... Pa, recimo, jedna dobra sezona u evrokupovima - i pomenuta zarada - ekvivalentana je jednom od najvećih transfera u istoriji kluba: Nikola Milenković u Fjorentinu za 5.100.000! Iliti 3x koliko je plaćen najskuplji igrač u istoriji kluba - Sejduba Suma. U ovim slučaju još bi bilo i "kusura"... Kada je u pitanju Crvena zvezda možemo da pretpostavimo da talentovana braća Ilić ne bi morala da budu prodata da se ovako uspešna polusezona u Evropi dogodila godinu dana ranije.

I sad zamislite dve ili tri ovakve vezane sezone. Da li bi večiti morali baš odmah da izvezu sve što vredi?

Ako ćemo pošteno, niko se nije nadao da Crvena zvezda i Partizan ove sezone i ovoliko mogu, a kad su već tu gde jesu, na pragu evropskog proleća, zašto ne pomenuti da plasman u osminu finala Lige Evrope vredi 750.000 evra, u četvrtfinale 1.000.000, polufinale 1.600.000 evra, u finale 3.600.000, dok će onome ko podigne pehar Lige Evrope pripasti 6.500.000 evra...

