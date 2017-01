Zvezda ima ponudu za Kangu! Štoper sutra, stiže i špic drugačijih karakteristika od Uga

"Niko nas ne pita imamo li novac ili nemamo - Crvena zvezda mora da bude šampion", poručio prvi čovek crveno-belih Zvezdan Terzić

Fudbaleri Crvene zvezde započeli su pripreme za drugi deo sezone i odbranu trona u domaćoj Superligi! Stručni štab okupio je danas na Marakani igrače koji su odmah krenuli s prvim obavezama, a direktor Zvezdan Terzić "pozabavio" se novinarima i velikom broju pitanja koja su ga sačekala.

"Poželeli smo igračima sve najbolje, za početak. Kao i uvek, titula je prioritet. Niko nas ne pita imamo li novca ili nemamo - Crvena zvezda mora da bude šampion".

Logično je da su u jeku prelaznog roka najzanimljivji dolasci i odlasci...

"Verujem da ćemo sutra završiti štopera. Taj igrač je fantastično brz. Ukalapa se u ono što nam treba".

Napadač nije tako blizu, ali jasno je kakav profil se traži.

"Dovodimo špica drugačijih karakteristika od Uga Vijeire. Treba da bude moćan u šesnaestercu, da dominira u igri glavom. Biće kompatibilan sa ostalim igračima".

Da bi se obezbedio novac za dovođenje igrača neko prvo treba da ode. Tako je već godinama unazad u našem fudbalu...

"Postoji velika šansa da Mihailo Ristic ode. Espanjol je jedan od zainteresovanih klubova".

Zvezdan Terzić otkrio je i jedan podatak koji nije bio poznat javnosti, a tiče ponuda koje stižu na adresu kluba.

"Najveću ponudu imamo za Gelora Kangu. Ali on nema zeleno svetlo. Kad on igra, igra i Zvezda. Pravi plej. Ko god da dođe, Kanga ne može da ide. Prioritet svih prioriteta je da on bude zdrav", podvukao je prvi čovek crveno-belih konstatujući da stručni štab neće imati problem s viškom igrača, te da će tim sigurno biti mnogo jači nego jesenas.

