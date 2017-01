Zvezda ima putokaz - Baskonija ponižena u Pireju

Kakav debakl španskog tima u jednom od derbija 18. kola Evrolige

Španska Baskonija doživela je pravi debakl na gostovanju Olimpijakosu u poslednjem meču 18. kola Evrolige! Ekipa trenera Sita Alonsa u jednom od derbija ove runde nijednog trenutka nije mogla da parira razigranom timu iz Pireja. Prednost je iz minuta u minut rasla, da bi sredinom poslednje deonice dostigla i 30 poena razlike.

Kao što je poznato, Baskonija u 19. kolu dočekuje Crvenu zvezdu pa nam sada ostaje da vidimo kako će ova grčka katastrofa uticati na Špance, odnosno na koju će stranu "pomeriti" šanse crveno-belih za novi podvig.

Alonsovi momci bili su u igri samo do polovine prve četvrtine kada je na semaforu stajalo 11:13. Od tog momneta krenula je strašna serija Olimpijakosa. Crveno-beli su prvo serijom 9:0 stavili do zanja gostima da su veoma raspoloženi u šutu, a oda su im pokazali da mogu i odbranu da zategnu, tako da Baskonija nije postigla koš u prva četiri i po minuta druge deonice - 33:17.

Da nešto debelo ne štima u igri gostiju pokazala su i samo četiri poena u finišu prvog poluvremena. Ili precizno u periodu od 16. do 20. minuta. Za to vreme Oli se raspucao i razliku podigao na plus 22 - 50:28.

U drugom poluvremenu Pirejci su samo odrađivali posao, spuštili i podizali ritam kako im je kada odgovaralo. i sa tim promenama menjala se i razlika i korist domaće ekipe. Tokm poslednje četvrtine Olimpijakos je u nekoliko navrata išao na plus 30 ili više, da bi meč bio završen sa 92:62.

Kod crveno-belih vrlo ravnomerno raspoređeni poeni. Spanulis, Printezis i Papanikolau po 12, Erik Grin 11, Mancaris 10, Kem Birč 9... Što se tiče ostalih kolona vredne poeman su samo još asistencije Bilija Spanulisa - 7. Na drugoj strani dvocifreni su bili Larkin (12) i Hanga (11), ali obojica uz užasan šut iz igre. Larkin 3/13, Hanga 4/11.

Pa, šta kažete, treba li Zvezda posle ovoga da se plaši Baskonije? Ili ako hoćete: Da li su crveno-beli bratskim crveno-belima utabali put do novog podviga?

EVROLIGA - 18. KOLO

Četvrtak:

Barselona - Efes 89:78

Armani - Galatasaraj 92:87

Makabi - Crvena zvezda 67:71

Fenerbahče - Panatinaikos 84:63

CSKA - Bamberg 85:64

Petak:

Darušafaka - Uniks 71:64

Žalgiris - Real Madrid 59:74

Olimpijakos - Baskonija 92:62

TABELA:

