Zvezda imala otvoren put do Luča Ibanjeza, ali...

„Da je bilo malo volje transfer je mogao da se realizuje“, poručuje tast i menadžer omalenog Argentinca Darko Alegić

Inicijalna vest se pojavila još pre novogodišnjih praznika, na prvo čitanje delovalo je da je u pitanju obična novinarska bomba. Međutim, Luis Ibanjez je ove zime vrlo lako mogao da ponovo obuče crveno-beli dres srpskog šampiona.

Posle dolaska reprezentativca Argentine Emanuela Masa Trabzon je bio voljan da pusti levonogog bombardera na jednogodišnju pozajmicu. Zbog UEFA propisa da isti igrač ne može da nosi dres tri kluba u istoj sezoni, činilo se da je Luis Ibanjez „osuđen“ na Crvenu zvezdu. Tačnije, da je Crvenoj zvezdi otvoren put da u klub vrati jednog od kreatora prošlogodišnje titule.

Zastupnik Luisa Ibanjeza je pustio signal, ali nije naišao na pozitivan odgovor na drugoj strani.

„U subotu je stigao dopis iz UEFA da Ibanjez ne može da igra za tri kluba u jednoj sezoni. Obzirom da su četiri turska prvoligaša bila zainteresovana za Lučove usluge, klub je prihvatio poziv Kajzerija koja zbog propisa nije izvodljiva. Jedina mogućnost je bila pozajmica u Zvezdu. O tome sam obavestio upravu kluba još u subotu“, poručio je u razgovoru za naš portal menadžer i tast Luča Ibanjeza, Darko Alegić.

Priča se zakotrljala, činilo se da će Zvezda dobiti dobiti kapitalno pojačanje do kraja kalendarske godine, ali...

„Sve je nagoveštavalo da će se Luis vratiti u Zvezdu do kraja ove kalendarske godine, ali tokom ponedeljka sam dobio odgovor da nije realno da se Luis vrati u ovom trenutku. Ma, šta god to značilo. Da je bilo volje, transfer, odnosno, pozajmica, su mogli da se realizuju“.

Kako stoje stvari Ibanjez će ostati u Trabozu i boriti za za mesto pod suncem.

„Obavestio sam Luisa o odgovoru iz Beograda. Žao mi je zbog zvezdaške javnosti i navijača ,ali to je život. Rekao sam Luisu da se okrene jedinom mogućem rešenju o ovom trenutku. A to su trening i rad. Imao je veliku želju da se vrati u Zvezdu, ali sve je ostalo samo na želji. Ovo ne izjavljuem zbog lutnje, već zbog toga što sam kao Luis zatrpan porukama navijača vezanim za povratak u Zvezdu. Želim da zatvorim ovu priču. Klubu i navijačima želim novu titulu“, dodao je Alegić.

