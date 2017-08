Zvezda između prošlih vremena i Vladana Milojevića

Potrebno je samo još 90 minuta da teg pretegne na pozitivnu stranu, potrebna je samo još jedna pobeda...

Veličina slova A A A

Moglo je da bude i 3:0! Moralo je da bude 4:2, ali litvanska sudijska trojka dobila je kolektivno kokošije slepilo prilikom šuta Mihaila Ristića i nespretne reakcije Milana Borjana. Moglo je da bude jezivo kao onomad u Sasuolu, kada su fudbaleri Crvene zvezde bili rastrzani u "ševi" odličnog domaćina! Moglo je, ali - nije.

Kako je primetio jedan od kolega, Krasnodar je nivo Sasuola, ali je Crvena zvezda bolja nego u avgustu prošle godine bar za dve nijanse.

Nije u kodeksu ponašanja kluba sa Marakane da kolektivnim veseljem ispraća minimalne poraze, niti razlog za pohvale na račun Vladana Milojevića. Reklo bi se da su crveno-beli u ovom trenutku daleko od Lige Evrope koliko i njihov trener od generalskih šinjela, ali... Ona izmena kada je ušao Aleksandar Pešić umesto štopera Srđana Babića, ili reakcija kompletnog tima kada mu je sve osim jedne ruke bilo u živom blatu, bile su dovoljne za ovacije navijača na aerodromu u Krasnodaru.

Ćeraće se Zvezda još sa Krasnodarom, goreće Marakana! Srnić i Pešić skinuli glavu sa panja ispred pobesnelog Ristića (VIDEO)

Ekipa je krenula da čekira karte za Beograd, Delije su se poređale, aplaudirale crveno-belima i kao jedan zapevale:

"Idemo dalje"...

Možda je to snižavanje kriterijuma, jer teško da je bilo ko očekivao da će Crvena zvezda stići do prilike da gostuje na akustičnom stadionu u Krasnodaru. Ipak, navijači kao da su prepoznali još jednom - posle one noći u Pragu - da je ova Crvena zvezda raskrstila sa bližom prošlošću. Da to nije tim koji će brzo potonuti i još brže pronaći izgovor u tome da je rival jednostavno bolji i bogatiji. Nije to za šutiranje nogom u zadnjicu i ekstazu, ali jeste dokaz - napretka.

Nisu crveno-beli podlegli alibi pričama i žalili se na činjenicu da su igračima Krasnodara put do trijumfa u prvom poluvremenu olakšale povrede Branka Jovičića i Milana Rodića. Kao što i dalje čvrsto veruju da će za sedam dana u Ljutice Bogdana uspeti da eliminišu rivala u plej-of rundi kvalifikacija za Ligu Evrope. Stvarno veruju, videlo se to i tokom neformalnih razgovora u miks zoni u Krasnodaru. Baš je to ono što je potrebno. Nikakvi pogledi sa strane, nikakva glorifikacija Krasnodara i pored poštovanja koja ta ekipa zaslužuje..

Da li će to dovoljno biti za prolaz?

Vrlo teško pitanje, ali svako ko krene na Marakanu narednog četvrtaka mora da se spremi za fudbalski triler. I da zna da crveno-beli i pored dva postignuta gola nisu - pobedili. Čak i da pruže maksimum to nije garancija konačnog uspeha, jer koliko god crveno-beli imali rezerve u sebi, ima ih ekipa čiji je glavni arhitekta bio Mihailo Ristić. Tu treba očekivati i Smolova, Kaborea, Pereiru... To je ta širina koju Crvena zvezda u ovom trenutku nema.

Činilo se tamo u junu i julu da rukovodstvo srpskog vicešampiona lopatom golmila igrače. Ispotavilo se da je ovo više nego solidno odrađen prelazni rok. Pogođeni su gotovo svi domaći igrači, ali za odličnu ocenu nedostajo je jedan ili možda dva pojedinca. To je ta nit koja je bila potrebna crveno-belima posle povreda Jovičića i Rodića.

I to ne neka vrsta tranizicije - pozitivne tranzicije. Crvena zvezda se nalazi između aktuelnog perioda Vladana Miojevića i prošlih vremena kada je llagano skidala gaće. Potrebno je samo još 90 minuta da teg pretegne na pozitivnu stranu, potrebna je samo još jedna pobeda...

(FOTO: Star Sport, crvenazvezdafk.com)