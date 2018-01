Zvezda jača za Dobrića u Istanbulu!

"Čeka nas zaista težak januar - petak Efes, pa vrlo važna utakmica u ABA ligi protiv Cedevite u nedelju, pa utorak Himki, pa četvrtak Makabi u Tel Avivu... Pa opet utakmica u ABA ligi", podseća Dušan Alimpijević

Košarkaši Crvene zvezde otputovali su u četvrtak u jutarnjim časovima u Istanbul, gde ih u petak očekuje meč 17. kola Evrolige sa Anadolu Efesom (petak, 18.30).

Trener Dušan Alimpijević može da računa na sve snage i igrače, pošto se u tim nakon povrede skočnog zgloba vraća i Ognjen Dobrić.

Crveno-beli će u četvrtak uveče trenirati u dvorani „Sinan Erdem" u Istanbulu, i pokušati da se što bolje spreme za rivala koga su savladali u Beogradu pre nešto više od mesec dana i to s rezultatom 100:81.

Ipak, od tada, turski evroligaš je kadrovski promenio dosta toga. Iz tima su otišli trener Velimir Perasović, te Edo Murić, Džoš Adams i Riki Ledo, a stigli su Ergin Ataman i iskusni šuter Toni Daglas.

"Dosta promenjenih uloga u odnosu na prvu utakmicu. Prvo što 'upada u oči' je da igramo ponovo u kratkom periodu, dakle ne po onom, da ga tako nazovemo 'pravilnom rasporedu' već je to sve promenjeno sada u drugom delu EL. Ono što se dogodilo u međuvremenu je promena trenera, ali i promena uloga igrača. Prvo, nešto drugačija uloga Vladimira Štimca, tu je odlazak jednog i dolazak drugog igrača i Derik Braun. U Beogradu se vraćao iz povrede, sada je nosilac igre, izvanredan igrač. Zato ne mislim da će ova utakmica po bilo čemu biti slična onoj koju smo odigrali u Beogradu, igraju drugačije, i sigurno da novi trener želi da promeni određene stvari u svom timu", rekao je pred polazak u Istanbul Dušan Alimpijević.

On je prokomentarisao i to koliko težak raspored Crvena zvezda ima u naredne dve sedmice.

"Čeka nas zaista težak januar - petak Efes, pa vrlo važna utakmica u ABA ligi protiv Cedevite u nedelju, pa utorak Himki, pa četvrtak Makabi u Tel Avivu... Pa opet utakmica u ABA ligi. Izuzetno težak period je pred nama. Mi se pred tu nama važnu utakmicu sa Cedevitom vraćamo u subotu u Beograd, a igramo već u nedelju. Oba puta pred Budućnost i Cedevitu imali smo naporan raspored koji nam nije dao vremena za oporavak i detaljnu pripremu, ali to donosi Evroliga i idemo napred. Ognjen Dobrić se vraća u tim, putuje u Istanbul, i polako ga vraćamo u ritam".

Džejms Feldin ističe da Zvezda u Istanbul ide samo sa jednim ciljem - da pobedi Efes.

"Imaju novog trenera, doveli su novog igrača, prekinuli su saradnju sa nekima. To je dakle, novi tim, moramo da budemo spremni za njihov atleticizam, za drugačiju igru. Ova utakmica će biti potpuno drugačija od one u Beogradu, ali naš pristup treba da ostane isti kao na ostalim utakmicama Evrolige, da igramo čvrsto, u visokom ritmu. Imamo puno samopouzdanja, znamo šta je potrebno da učinimo da bi pobeđivali utakmice i na gostujućem terenu i kući.Ovo je novi test i spremni smo za njega", rekao je Feldin.

