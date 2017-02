Zvezda je SPREMNA – Bum, bum, bum Ričmond Boaći!

Crveno-beli ubedljivi protiv ukrajinske Zirke - 6:2

Veličina slova A A A

Možda je do (ne)kvaliteta rivala, a možda je i do jačine Crvene zvezde. Kako bilo, deluje da je srpski šampion, posebno u ofanzivnom delu, spreman za nastavak prvenstva Superlige i misiju odbrane najvrednijeg domaćeg pehara. Crveno-beli su potentnom igrom u prvom poluvremenu prosto pregazili ukrajinsku Zirкu (6:2) i dali navijačima mnogo razloga da dođu na Topčidersko brdo naredne subote protiv Novog Pazara.

A najveći razlog se zove – Ričmond Boaći! Kao što postoje ljudi koji na dodir bezvredne stvari pretvaraju u zlato, tako napadač iz Gane svaku šansu pretvara u pogodak. Protiv osmoplasiranog tima ukrajinskog prvenstva videli smo kulminaciju golgeterskog terora Ričmonda Boaćija tokom priprema na Kipru. Nekadašnji član Juventusa je imao tri šanse za pogodak i isto toliko šuteva. Njemu uz rame bio je Srđan Plavšić, strelac dva pogodaka koji je možda iznenada dobio šansu u startnoj postavi umesto u dosadašnjim mečevima odličnog Nemanje Milića.

Verovatno je to jedina dilema aktulenog stručnog štaba crveno-belih, jer se odličnim igrama u kontinuitetu Boaći zacemntirao u špicu. Pohvala zaslužuje i Frimpong za nekoliko hladnokrvih i hiruški preciznih klizećih startova, a dobru formu je potvrdio i Marko Petković.

Zvezda je u prvom poluvremenu bila moćna, raznovrsna, ubitačna na kruilima Srđana Plavšića i realizatorskim sposobnostima Ričmonda Boaćija je mlela nedoraslog rivala.

Već u šestom minutu napadač iz Afrike je posle šuta iz okreta postigao prvenac... Zvezda je bila odlična posle polukontri, delovalo je brzo što se videlo prilikom golova Plavšića. A tačku na sjajno prvo poluvreme ponovo je stavio Ričmond Boaće. Ovog puta udarcem glavom....

Ako treba tražiti negativnosti u igri Crvene zvezde onda je to nedisciplina u uvodnim minutima drugog poluvremena. Posebno se to odnosi na Gelora Kangu (dobar u prvom poluvremenu) koji je u 48.minutu izgubio loptu u opasnoj zoni i dozvolio Zirki da dođe do dva gola minusa

Međutim, bio je to kratak interval vožnje u leru srpskog šampiona. Crvena zvezda je dala gol kada god je htela. Videli smo još jednom na delu golgeterski njuh i snalažljivost Ričmonda Boaćija.

Imaće stručni štab Crvene zvezde slatke muke. Posebno kada je reč o krilnim pozicijama, jer je Ruizova izmena Nemanja Milić stavio tačku na Zvezdin trijumf. Tada je asistent bio Dušan Anđelković.

Crvena zvezda sutra igra poslednju utakmicu na priprema na Kipru, a rival je ruski drugoligaš Volgar. Šansu bi trebalo da dobiju mlađi i igrači kojki su trenutno u drugom planu.

CRVENA ZVEZDA – ZIRKA 6:2 (4:1)

/Boaći 6 i 44 i 59, Plavšić 22 i 32, Milić 74 – Čičikov 42/

CRVENA ZVEZDA (4-2-3-1): Manojlović – Petković, Frimpong, Luković, Anđelković – Le Talek, Donald, Kanga (od 62. Milijaš), Plavšić,Ruiz (od 62. Milić) – Boaći (od 70. Pavkov).

ZIRKA:Lopka, Polemenko, Kučarenko, Fatiev, Batsula, Lupšenko, Zaglacki, Čičikov, Šedri, Perin, Sitalo.