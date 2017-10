Zvezda kompletna otputovala u Litvaniju: Lazić se uvodi, Danga se oporavio, Feldin trenira od utorka

"Mnogi su pokazali i određenu dozu zabrinutosti kako će Crvena zvezda uopšte izgledati u Evroligi, da li će uopšte napraviti tim. Sada posle ovog starta opet se pojavljuju neka očekivanja koja su veća. Ono što je sigurno, napravili smo kvalitetan sastav, a za nešto više, kao što je Evroliga, potrebno je dodatno vreme", kaže trener Dušan Alimpijević

Košarkaši Crvene zvezde otputovali su u četvrtak u ranim jutarnjim časovima, preko Frankfurta i Vilnjusa za Kaunas, gde ih u petak od 19 časova očekuje start nove sezone Evrolige protiv Žalgirisa. Crveno-beli start najelitnijeg takmičenja dočekuju u dobrom raspoloženju nakon tri startne pobede u ABA ligi.

Prvi protivnik Crvenoj zvezdi je stari poznanik i nekadašnji osvajač ovog takmičenja, Žalgiris, klub koji je sinonim za košarku u Litvaniji.

Trener crveno-belih Dušan Alimpijević očekuje tešku utakmicu, ali želi dobru igru Crvene zvezde u jednoj od najlepših dvorana u Evropi sa vrlo vernim i bučnim navijačima.

„Mi smo taj mali cilj, mini-plan koji smo imali da sa tri dobijene utakmice uđemo u Evroligu - ostvarili. Sada sledi start Evrolige, koji za početak treba da potvrdi dobar rad u pripremnom periodu. U Kaunasu ćemo nastupiti kompletni, Lazić se polako uvodi, nije to još uvek na optimalnom nivou, Dangubić se oporavio od povrede, Feldin trenira sa ekipom od utorka. Crvena zvezda neće ni u jednoj utamici ići na to da je unapred izgubi. Borićemo se do kraja. Znamo neke naše realne ciljeve u Evroligi. Mnogi su pokazali i određeni dozu zabrinutosti, kako će Crvena zvezda uopšte izgledati u Evroligi, da li će uopšte napraviti tim. Sada posle ovog starta opet se pojavljuju neka očekivanja koja su veća. Ono što je sigurno, napravili smo kvalitetan sastav, a za nešto više, kao što je Evroliga, potrebno je dodatno vreme", rekao je Alimpijević.

Protiv Žalgirisa nema mnogo tajni.

„Prvi protivnik je Žalgiris, ekipa i klub koji se ponaša slično kao i Crvena zvezda. Na prvom mestu, sa velikim brojem domaćih igrača, u zemlji koja se fanatično voli košarka i u kojoj je košarka sport broj jedan. Tvrda čvrsta ekipa koja igra na ivici faula. Imamo tu pogodnost da su već odigrali šest utakmica u domaćem prvenstvu što nam je dalo mogućnost da ih dobro proanaliziramo. Idemo tamo da se prikažemo, ja se nadam u još boljem svetlu nego u prethodnim utakmicama, gde se videla i mala doza neuigranosti".

Crveno-beli su u šest časova, u četvrtak, krenuli put Frankfurta, a nakon višesatne pauze u Nemačkoj, nastavili su ka Vilnjusu. U petak u ranim popodnevnim časovima, autobusom će se iz Vilnjusa prebaciti ka 100 kilometara udaljenom Kaunasu.

U četvrtak uveče će u „Žalgirio Areni" odraditi prvi trening, pred utakmicu koja se igra u petak od 19 sati uz direktan prenos na TV „Sportklub".