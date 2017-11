Zvezda kompletna protiv Partizana!

"To će biti prvi put od početka sezone da smo kompletni", kaže trener Crvene zvezde Dušan Alimpijević

Zvezda kompletna ulazi u okršaj protiv Partizana. To je najavio trener Crvene zvezde Dušan Alimpijević i dodao da će to biti prvi put u sezoni da će crveno-beli moći da računaju na sve igrače. To znači da se u tim posle pauze protiv Brose Bamberga vraća Pero Antić.

Ovo će biti prvi duel velikih rivala još od 18. maja ove godine, kada su se ekipe sastale u okviru 9. kola Superlige.

Domaćin ovog meča je Partizan, a prodaje karata neće biti.

Alimpijević kaže da očekuje specifičnu utakmicu kakva je večiti derbi.

„Utakmice Crvene zvezde i Partizana su specifične same po sebi, jer u takvim utakmicama prestaje da bude važno ko ima kakav roster, i u kakvoj je formi, već odlučuju mali detalji i male stvari. Ekipa Partizana sa pojačanjima koja je dovela, očigledno da je promenila i svoje ambicije, ali i igru na parketu. Ono što je dobro za Crvenu zvezdu da pred derbi možemo da kažemo da smo konačno kompletni i to prvi put od početka ove sezone", rekao je Alimpijević.

Sa druge strane, najiskusniji igrač u ekipi Crvene zvezde Pero Antić imao je prilike da bude akter u ovoj utakmici još pre 10 godina. Ovoga puta na parket dvorane „Aleksandar Nikolić" vraća se kao trostruki osvajač Evrolige i igrač sa mnogo evroligaških i NBA utakmica u nogama.

„Od derbija ne očekujem ništa osim velike borbe i da moji saigrači daju maksimum. U ovakvoj utakmici ne odlučuju ni trenutna forma, ni skauting ni priprema, već želja za pobedom i srce. Igrao sam od poslednjeg derbija pre nego što sam otišao prvi put iz Zvezde, mnogo velikih utakmica i za trofeje, mnogo je iskustva sada tu, ponavljam utakmica, u kojoj moraš da imaš veću želju od protivnika da je dobiješ" rekao je Antić.

Utakmica se igra u ponedeljak od 21 sat uz direktan prenos na TV Arenasport.