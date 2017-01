Zvezda kreće bez Kange i Ruiza – svi čekaju Budeskuea, štopera i napadača

Na prozivci crveno – belih trebalo bi da se pojave Srđan Vujaklija i Nemanja Milić

Fudbaleri Crvene zvede standardnom prozivkom počeće sutra pripreme za prolećni deo šampionata i nastavak trke sa Partizanom.

Stručni štab i čelnici kluba sa Marakane poželeće Lukoviću i drugovima da ih povrede zaobiđu i možda navijačima otkriti bar deo planova za zimski prelazni rok. Dok crveno-beli budu trčali prve krugove u 2017.godine fanove crveno-belih najviše će intrigirati hoće li naredne sedmice stići kapitalna pojačanja u Crvenu zvezdu.

Rumun Budesku je na dobrom putu da zaduži crveno-belu opremu... Njegov transfer trebalo bi da bude kompletiran do utorka. Međutim, navijači veruju da će tim činom biti stavljen samo zarez na aktivnosti u prelaznom toku. Tačnije, da će Crvena zvezda dobiti ozbiljna pojačanja na pozicijama štopera i napadača.

Biće zanimljivo videti hoće li se na prvom treningu pojaviti Srđan Vujaklija i Nemanja Milić. Prvi je još pre šest meseci potpisao predugovor sa šampionom čekajući da mu istekne obaveza sa Borcem. Drugi je, pak, tokom jesenje polusezone utanačio sve detalje saradnje sa klubom iz Ljutice Bogdana.

Crvena zvezda će dobar deo priprema odraditi bez Gelora Kange i Džona Ruiza, koji imaju reprezentativne obaveze.

Ekipa 11. januara kreće u Kopar u Sloveniju gde će boraviti do 23. januara I odigrati dva meča. Prvi, 18. januara protiv Kopra, a drugi 23. januara protiv FK Dekani. Po povratku iz Slovenije biće u Beogradu do 27. januara kada se ekipa seli na Kipar u grad Pafos gde će boraviti do 13. februara, posle čega sledi povratak za Beograd i nastavak Superlige 18. februara.