Zvezda neogrebana, ali opomenuta na Banjici: Pamtiće se samo glava Le Taleka (VIDEO)

Crveno-beli i pored neubedljive igre pobedili Rad - 2:0

Suvi kvalitet, rutina i na kraju - sreća! To je bio sastav Zvezdinog pobedničkog koktela na Banjici, dovoljan za drugu prvenstvenu pobedu bez primljenog gola - 2:0. Priča o gostovanju srpskog vicešampiona u komšiluku trajaće do večeras, jer je to bio meč bez ukusa i mirisa. Tim Vladana Milojević je u dosadnoj predstavi došao do cilja pogotkom Damijana Le Taleka, a posle drugog gola Aleksandra Pešića u nadoknadi utakmice okrenuo se gostovanju u Pragu. A tamo će morati za dve nijanse brže, jače i bolje - ako želi da valorizuje divnu beogradsku noć između četvrtka i petka.

Zvezda je preživela gostovanje na stadionu Kralj Petar Prvi, ali je Rad opomenuo Zvezdu. Deset minuta raspojasane predstave favorita bile su dovoljne domaćinu da stvori tri kolosalne šanse. Promašio je, ali Sparta sasvim sigurno neće. Za Vladana Milojevića je dobra stvar što je regenerisao snagu Kangi i Boaćiju, ali bez njih u postavi crveno-beli nisu imali ofanzivnu ubojitost.

Meč evropskog sjaja u superligašku uravnilovku! Dobrano je trener Crvene zvezde izmešao karte na Banjici, ostavivši na klupi Kangu, Boaćija i Vujadina Savića, dok Brazilac Rikardinjo nije bio u protokolu! Možda je srpski vicešampion očekivao da će rutinski završiti posao na stadionu Kralj Petar Prvi, ali je defanzivna postavka Gordana Petrića napravila ozbiljne smetnje u vezama u igri gostiju.

Malo toga, gotovo ništa viđeno je na Banjici u prvih 45 minuta. Možda i meč ispod superligaškog standarda, sa mnogo prekida, taktičke borbe i prekršaja. Crvena zvezda nije imala prođu, pre svega jer nije bilo insparativne note Gelora Kanga. Proveren tandem Stojković- Srnić odbijao se o iskustvo Vladimira Volkova... Mnogo puta tokom prvog poluvremena su crveno-beli (večeras u plavim dresovima) širili ruku čekajući slobodno rešenje, a Vladan Milojević je sa klupe komandovao bržu igru.

Sve što je Zvezda protiv zabunkerisanog Rada uradila su brojni prekidi i udarci sa distance. Ispostaviće se da je korner Luke Adžića izrežirao vođstvo preko Le Taleka koji se odlično snašao na drugoj stativi i iskoristio loše postavljanje Maraša i golmana Dušana Markovića. Nije mogao Gordan Petrić da veruje kakav taktički propust su napravili njegovi izabranici, besneo je i Maraš, Volkov bacao flašicu...

Rad je imao jedan dobar pokušaj kontre koju je u poslednjem trenutku zaustavio Filip Stojković. Ostalo gotovo da nije za pomen. Strelac Le Talek je delovao pristojno u tandemu sa debitantom Srđanom Babićem... Ako su za nešto igrači Crvene zvezde zaslužili pohvalu u prosečnoj partiji onda je to - strpljenje. Nije ih obuzimala nervoza, niti su se libili da žurbom prouzrokuju pucanje sistema Vladana Milojevića. Kao da su u podsvesti znali da će njihov trenutak doći.

Opomenu pred Prag crveno-beli su dobili početkom nastavka. Dovoljno je bilo samo da Rad spusti gard, pa da gosti budu saterani uz konopce. Bio je to blickrig Građevinara, a u šesnestercu Milana Borjana bilo je vruće kao u ključaloj vodi. Desni bek Vico je izblokiran u poslednjem trenutku, nedugo zatim i Vujačić je pogodio prečku.

Posle toga viđeno je još manje nego u prvom poluvremenu. Rad nije imao snage za napade u kontinuitetu, dok je Vladan Milojević umirio ostatak postave uvođenjem Gelora Kange.

Ipak, domaćin je tražio još jedan penal posle gužve i navodno igranja rukom Anđelkovića. Novica Angelovski je samo odmahnuo. Tačku na trijumf Crvene zvezde stavio je Aleksandar Pešić koji je u drugom minutu nadoknade matirao odbranu Građevinara za konačnih 2:0.

RAD - CRVENA ZVEZDA 0:2 (0:1)

/Le Talek 38, Pešić 90+2/

Stadion: Kralj Petar Prvi

Sudija: Novica Anđelovski

RAD (4-2-3-1): Marković - Vico, Maraš, Zonjić, Volkov - Bainović, Piščević - Lutovac (od 80. Guzina) Lukić (od 64. Mladenović), Denić - Vujačić (od 80. Milošev).

CRVENA ZVEZDA (4-2-3-1): Borjan - Stojković (od 45. Gobeljić), Le Talek, Babić, Anđelković - Jovičić, Račić - Srnić, Adžić (od 75. Radonjić), Milijaš (od 62. Kanga) - Pešić.

SUPERLIGA SRBIJE, 2. KOLO

Subota:

Mačva - Zemun 1:0 (1:0)

/Matić 28/

OFK Bačka - Voždovac 0:3 (0:0)

/Filipović 63, Putničanin 88, Mašović 90/

Partizan - Javor Matis 2:1 (1:0)

/Đurđević 7, Suma 85 - Milović 89/

Borac - Spartak Ždrepčeva krv 0:4 (0:2)

/Ivanović 14, Nikolić 37, 56, Savković 49/

Čukarički - Napredak 2:0 (0:0)

/Drinčić 46, Puškarić 61/

Radnik - Vojvodina 0:4 (0:2)

/Subotić 9, Malbašić 17, 55, Ovusu 85/

Nedelja:

Rad - Crvena zvezda 0:2 (0:1)

/Le Telek 38, Pešić 90+2/

Sreda:

16.00 Radnički Niš - Mladost Lučani

Tabela:

(FOTO: Star Sport)