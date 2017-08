Zvezda odbila sve! Za Boaćija malo i 4.000.000, za Kangu 3.000.000...

Niko nije na prodaju

Hanover, Lokomotiva, Kajzeri, Osmanli, Frajburg i ko sve ne! Svi su krajem ovog prelaznog roka pokušali da iskoriste velike dugove Crvene zvezde i osakate generaciju koja je posle deset godina vratila klub iz Ljutice Bogdana u Evropu. Međutim, Uprava je presekla. Niko ne ide!

"Ostvarili smo san zvezdaške armije navijača. Pokazali smo u osam evropskih utakmica da smo napravili sjajan tim sa trenerom koji ima pobedničku crtu. Stvorili smo tim koji može da se u Ligi Evrope sudari sa svakim. Sa pravom očekujem da i pored jake grupe dočekamo proleće u Evropi", počeo je generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić pre no što je razgalio navijače.

"Oduka je doneta: odbili smo sve ponude za sve igrače. Nijedan igrač nije na prodaju. Odbili smo ponude za Boaćija od četiri miliona, za Kangu tri miliona evra. Veliki je to novac za Zvezdu, velika je to bila dilema..."

Naravno, kad već neće biti para od obeštećenja neće biti ni zvučnih pojačanja u finišu prelaznog roka.

"O ovom momentu smo dobro popunjeni u svim linijama tima. Konstatovali smo da nam ne treba nijedan igrač. Razmišljali smo o nekim imenima u slučaju da neko ode. Sad nam se nude igrači koji su nas odbijali u junu. Svi žele Ligu Evrope, svi žele u ovakvu Zvezdu", jasan je generalni direktor crveno-belih.

Još jedna posledica ovakve odluke unapred se može očekivati...

"Biće besparica, ali u ovom trenutku je sportski rezultat ispred svih interesa... Obezbedili smo sredstva da Zvezda funkcioniše, ali upali smo u projekte. Bićemo u problemu, ali sportski uspeh nema alternativu. Stisnućemo se. Sve obaveze ćemo do januara da prolongiramo", kaže Terzić, spreman da rizikuje.

"Veliki je rizik finansijski što smo odlučili da zadržimo tim, sportski nije Ali obzirom na euforiju, mislim da je ovo jedina prava odluka. Vodili smo se mišlju da nekad donosimo teške i nepopularne odluke. Međutim, ubeđen sam da je sportski rezultat iznad svih interesa Zvezde. Teško je izgraditi pozitivan imidž i pozitivnu sliku u Srbiji. A mi smo to uspeli i na tim krilima moramo da nastavimo sa dobrim rezultatima. Uz sve poštovanje medija i foruma ja vodim klub. Ovo je odluka, jer sam shvatio da bi prodajom jednog igrača narušio pozitivnu energiju oko Zvezde. A sad nam je ta energija potrebna. Ako budemo ponovili igre iz kvalifikacija ubeđen sam da ćemo imati identične ponude za Kangu i Boaćija. Možda i više".

Mada, određena granica postoji, pa na pitanje o medijskim saznanjima da će Gelor Kanga dobiti povišicu i godišnje zarađivati 700.000 evra (Osmanliju mu je nudio okruglo 1.000.000) ne želi da priča detaljno. Mada ističe da su svi igrači izrazili želju da ostane.

“U subotu putujem da se vidim sa Kanginim menadžerom, na dobrom smo putu da se dogovorimo, ali nismo o tome pričali detaljno. On je pokazao ekstrakvalitet, ali moramo da vodimo računa o balansu. Ne smemo da pravimo velike razlike u platama. Imamo naše limite koje ne možemo da prelazimo”.

Pričalo se i sa Damijanom le Talekom, Mičelom Donaldom… A sa arhitektom celog projekta Vladanom Milojevićem? Ili da budemo konkretni: hoće li biti produžetka saradnje sa šefom struke?

"Sa njim imamo fantastičnu saradnju, neka stvari idu svojim tokom. On je ovde presrećan”.

PARTIZAN NAM SE PROVUKAO, ZVEZDA LIČI NA ONU OD PRE DVE DECENIJE

Ako je već tako da se vratimo na sportske teme…

"Imamo pakao, ubitačan ritam. Biće mnogo umora. Videli ste meč sa Partizanom oba ekipe su bile isceđene kao limun. Naši igrači nisu navikli da igraju u takvom ritmu. Ali moraće da se naviknu".

I još malo o samom derbiju…

"Crvena zvezda je dominirala, svi ste napisali da smo propustili četiri ili pet šansi. Prvi put u istoriji derbija jedan golman je ostao neocenjen... Isporomašivali smo se, sve je to posledica umora i lošeg terena. Da su odmorniji, Boaći, Pešić i Srnić ne promašuju onakve šanse. Žao mi je, to bi bio šlag. Za ova dva meseca smo uradili više nego za prethodnih deset godina. Partizan nam se provukao".

Ove jeseni ipak fokus će biti na Ligi Evrope…

"Prezadovoljan sam grupom i klubovima protiv kojih ćemo igrati. Ovo je ono što smo čekali deset godina. Ličimo na Zvezdu od pre dve decenije, uspeli smo da dovedemo Arsenal i Keln na Marakanu. Ova Zvezda, sa ovim karakterom i fizičkom spremom, može da pobedi BATE i Keln. Arsenalu neće biti lako, iako su oni druga dimenzija. Oni su galaksijama daleko od našeg nivoa, ali ćemo odigrati muški. Neozbiljno bi bilo da pretimo, ali će se dobro pomučiti da nas pobede. Učinćemo sve da dobijemo BATE i Keln na našem stadionu... Ipak, već smo uradli veliku stvar. Ovo je istorija", poentirao je Terzić.

Kratko i o mladincima što je tema koja peče Zvezdinog prvog operativca.

"Nisam zadovoljan rezultatima omladinaca. To je generacija koja je najtalentovanija u poslednjih šest-sedam godina. Očigledno je da nešto ne štima, sešću sa Draganom Mladenovićem kad se vrati sa turnira. Iz te generacije ćemo imati pet igrača za prvi tim. Tu, pre svega, mislim na Joveljića, Stanojeva, Terzića... Oni će biti u prvom timu, ali moraju da budu prvaci ove godine".

(FOTO: Star Sport)