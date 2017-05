Zvezda odgovorila Sudijskoj komisiji: Gluposti! Recite ko je na Partizanovom Vajber četu vršio pritisak na arbitre

„Njihovo oglašavanje najbolje pokazuje da smo bili u pravu“

Samo se čekala replika na repiliku. Drugačije i ne ide kada su u pitanju dešavanja u srpskom fudbalu u finišu sezone.

Posle saopštenje Sudijske komisije u kojem je optužila čelnike Crvene zvezde i Partizana za konstantan pritisak na sudije, reakcija je stigla sa Marakane.

U saopštenju za javnost, koje je potpisao predsednik Svetozar Mijailović, navodi se da je na arbitra meča između crveno-belih i Voždovca vršen pritisak iz Humske. I to preko Vajbera.

„Oglašavanje Sudijske komisije u ovom trenutku najbolje pokazuje da smo bili u pravu za sve što smo juče rekli. Dok su iz komšiluka vikali 'Drž'te lopova', a sami krali i mešetarili, dok su oni vršili pritisak na sudije i to poimence pred svaki meč, dok su njihovi nazovi navijači iznosili pomenute brojeve telefona sudijska komisija je ćutala. Ali onog trenutka kada je Zvezda digla glas, eto sudijske komisije da se oglasi i da se seti etike i etičke komisije. Dok su dozvoljavali najžešći pritisak na arbitre iz komšiluka, etika i etička komisija im nije bila potrebna, ali kad smo naveli kako funkcioniše sprega Partizana i nekih delova Saveza odmah su se setili etike. Svi navodi su gluposti. A najbolji primer za to je, kako kažu, da smo vršili pritisak na sudiju meča sa Voždovcem, a on nam ne dosudi dva čista penala. A pritisak na tog sudiju je vršen iz Partizana i to javno, na Viber četu pomenutog kluba. I onda pokušavaju nama da poture kako mi vršimo pritisak. Opet po principu 'Drž'te lopova". E pa, gospodo, nećete moći. Opet pitamo: Zašto Partizanu nisu oduzeti bodovi kada je Vlahović igrao bez pregleda? Zašto je njihov stadion još otvoren posle sramnih skandiranja? Da li će Leonardo biti kažnjen zbog udaranja Frimponga i Planića? Da li će njihov trener proći samo sa jednim mečom kazne zbog rasizma iako ih je dobio sedam?“, navodi se o Zvezdinom saopštenju.