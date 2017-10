Zvezda odmah udarila atraktivno i jako! Navijači se zaljubili u Lesora na prvi pogled

Francuz fantastičnim zakucavanjima obeležio pobedu protiv Mornara, dobar start za novi sastav crveno-belih

Veličina slova A A A

Počelo je dobro, počelo je uspešno po novi tim Crvene zvezde na čelu sa Dušanom Alimpijevićem. Bila je to atraktivna igra, sa dosta lepih poteza, koja je rezultirala ubedljivom pobedom na otvaranju ABA lige u meču protiv Mornara rezultatom 88:77 (19:12, 28:18, 23:20, 18:27).

Videlo se da su crveno-beli jedva čekali da istrče na parket. S obzirom da je ovo bio prvi zvanični meč, te da je potrebno vreme da se Zvezda uigra, Alimpijević može da bude zadovoljan kako su se stvari odvijale u meču protiv Mornara koji je ovog leta ambiciozno stvarao tim za novu sezonu.

Naravno, biće to i bolje kako sezona bude odmicala, ali su crveno-beli pokazali da i sa ovim sastavom mogu da dođu do jako dobrih rezultata u ovoj sezoni ABA lige. Zaista je to sve delovalo jako dobro.

Već na startu meča Matijas Lesor je pokazao da će biti jedan od atraktivnijih igrača koji su igrali u Zvezdi. U prvoj odbrani udelio je rampu, a u napadu je dva puta tako zakucao da je umalo odvalio obruč. Publika je zaista uživala u tim momentima.

Zaista je Francuz tako dominirao u tim momentima da su se Zvezdaši zaljubili u njega na prvi pogled. Na kraju je skupio 22 poena i tako se na savršen način predstavio u beogradskom hramu košarke. Odličan je bio i Tejlor Ročesti sa 17 poena i sedam asistencija.

Vidi se da je Zvezda mlada, ali da nivo odbrane skače u odnosu na pripremni period, pa su crveno-beli u prvoj deonici primili samo 12 poena. Takođe, bilo je dobrih rešenja, te probijanja zonskog presinga Mornara.

Nikola Radičević je solidno vodio igru, pogodio i trojku, pa je uz sve sigurniju igru svog imenjaka Jovanovića predstavljao pozitivni deo igre ove “nove Zvezde”. Ima tu dosta dobrog košarkaškog materijala. Jedini malo veći otpor pružao je Karviar Šeperd dobrom igrom ispod koša. Ipak, najefikasniji igrač Mornara bio je Brendis Rajli Ros sa 21 poenom.

Ipak, u tim momentima Ročesti, Bjelica i Dangubić su pojačali ritam, pogodili daleke šuteve, pa je uz dobru odbranu Zvezda na poluvreme otišla s 17 poena razlike.

I tu je praktično meč rezultatski bio rešen, iako je Zvezda imala manji pad nivoa igre u poslednjoj deonici.

Dobre defanzivne role imao je i mladi Stefan Lazarević, pogotovo u čuvanju Vranješa, dok je probleme da pronađe igru u napadu imao Džejms Feldin. Lazarević bi mogao da bude iznenađenje sezone. Takođe, Radičević je imao nekoliko veoma dobrih poteza i u napadu i u odbrani. Pokazao je da na njega treba da se računa. U svom takmičarskom debiju skupio je sedam poena i četiri asistencije.

Zvezda je ovaj meč igrala bez Branka Lazića i Ognjena Dobrića koji se vraćaju iz povrede, te Dragana Apića koji nije pronašao mesto među 12. Pero Antić je bio na klupi, nije ulazio u igru, ali je dobio ovacije.

Dodajmo i da je sa tribina meč pratio i bivši trener Zvezde Svetislav Pešić.

Zvezda naredni meč u ABA ligi igra u sredu od 21 čas protiv Mega Leksa. Nema sumnje da će ga dočekati u dobrom raspoloženju posle ovakve partije.

Obećavajuće. Veoma.

ABA liga, 1. kolo: Crvena zvezda - Mornar

Dvorana Aleksandar Nikolić

Sudije: Matej Boltauzer, Siniša Herceg, Mario Majkić

CRVENA ZVEZDA: Kešelj 4, Radičević 7, Dangubić 7, Davidovac -, Lazarević 2, Antić -, Feldin 4, Janković 2, Ročesti 17 (7as), Lesor 22, Jovanović 8 (5sk), Bjelica 15.

MORNAR: Luković 2, Mićović 10, Nidam 14, Rejli Ros 21, Šeperd 12, Vranješ 9, Ćalić -, Mijović -, Hadžibegović -, Pavić 3, Mugoša -, Bakić 3.

(FOTO: Crvena zvezda MTS)