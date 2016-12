Zvezda pokvarila Repešinu skupu igračku?! Barsa se sladila, Armani u totalnom raspadu (VIDEO)

Katastrofa za katastrofom. Tako se, u kratkim crtama mogu opisati evroligaška putešestvija Armanija, čijoj se crnoj seriji ne nazire kraj. Sve je počelo u beogradskoj Kombank Areni, kada je Crvena zvezda, izgleda, „pokvarila“ skupu igračku Jasmina Repeše i ubacila u neobjašnjivo, haotično stanje. Od tada je usledio niz od još šest neuspeha - protiv Fenera, Uniksa, CSKA, Galatasaraja, Panatinaikos i sada Barselone. To je Barseloni olakšalo posao u Palati Blaugrana, gde je rutinski stigla do ubedljivog trijumfa - 89:75 (32:19, 17:16, 23:16, 17:24).

Još je Armani imao i sreće na kraju, pošto je Jorgos Barcokas odlučio da veću šansu pruži onima sa manjom minutažom, pa je razlika na kraju bila na pristojnih 14 poena. Jer, Barsa je već posle prvog kvartala imala čak 15 koševa viška, a gotovo celu utakmicu rezultat se kretao na granici od 20 poena.

Barsa je totalnom košarkom razbila Armani u sitne komade. Na ukupno 63 šuta iz igre Barsa je skupila čak 30 asistencija, ali i 33 skoka (11 ofanzivnih), kao i 11 trojki iz 29 pokušaja! Uz tek osam izgubljenih lopti. Dovoljno da se Armaniju zarije nož u srce.

