Zvezda predstavila poker pojačanja: Spakovan i Pavkov

Na Marakani pored dojučerašnjeg napadača Radničkog predstavljeni Nemanja Milić, Milan Senić i Srđan Vujaklija

Čekaju se stranci kapitalci, ali Crvena zvezda je jako započela aktivnosti u zimskom prelaznom roku! Ono što se danima najavljivalo, danas je dobilo zvaničnu potvrdu: kao igrači srpskog šampiona zvanično su predstavljani Srđan Vujaklija, Milan Senić i Nemanja Milić.

Kvartet pojačanja čelnici Crvene zvezde zaokružili su angažovanjem dojučerašnjeg centarfora Radničkog iz Niša Milana Pavkova. On je potpisao ugovor na dve godine.

Zvezda je predstavila dobro poznata lica poznavaocima srpskih fudbalskih prilika. Nekadašnji član Borca iz Čačka Srđan Vujaklija proslavio se golovima protiv Crvene zvezde prošle jeseni. Na Marakanu je stigao sa novim imidžom.

„Mnogo mi je drago što sam potpisao ugovor sa Zvezdom. Celo naselje, u kojem sam odrastao, navija za ovaj klub. Znate šta to znači. Ne poznajem lično mnogo fudbalera Zvezde, ali znam ko su i šta su. Nadam se da ćemo igrati sa dvojicom napadača“, poručio je Vujaklija koji je potpisao na dve godine.

Sličan put do Crvene zvezde imao je i Milan Pavkov. On je postigao gol za Radnički tokom decembarskog okršaja sa crveno-belima. Kao Vujaklija i on je potpisao dvogodišnji ugovor.

„Nije ga samo gol protiv Crvene zvezde preporučio nama. Dugo je praćen od strane naših trenera i skauta. Mislimo da će biti pravo pojačanje“, objasnio je svrhu angažovanja Milana Pakova sportski direktor Blažo Raosavljević.

Milan Senić se obavezao na vernost Crvenoj zvezdi do 2022. godine, dok je Milić potpisao trogodišnji ugovor. Bivši član Spartaka je istakao da se najbolje snalazi na poziciji desnog krila.

(Foto Star Sport)