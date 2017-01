Zvezda preživela dramu na sremskom frontu! A sada sila iz Turske (VIDEO)

Crveno-beli posle tek posle produžetka savladali Megu, debitovao Dion Tompson

Piše se pobeda, igra može i da se zaboravi. Umorna Crvena zvezda pregurala je i gostovanje Mega Leksu u Sremskoj Mitrovici i, posle produžetka, slavila sa 81:69 u pretposlednjem meču 17. kola Jadranske lige

Crveno-beli su tako zadržali maksimalan učinak u regionalnom takmičenju, dok je Mega doživela 12. poraz. Takođe, trijumf je važan i zbog samopouzdanja pred okršaj sa Fenerbahčeom ove nedelje, jednim od retkih velikana koje Zvezda nije savladala u prethodne dve godine.

Ono što je, pored pobede, važno za crveno-bele je debi, i to veoma dobar američkog centra Diona Tompsona. Upravo je on bio jedan od najzaslužnijih što je gostujuća ekipa u prvom poluvremena napravila preokret i došla do 12 poena prednosti (36:24 u 17. minutu).

Ipak, crveno-beli nikako nisu uspevali da prelome utakmicu, iako su konstatno imali vođstvo. Tako smo dobili i jednu od retkih neizvesnih kada je u pitanju Zvezda ove sezone na Jadranu.

U dodatnih pet minuta Beograđani su ipak bili bez greške i zahvaljujući pogocima Kuzmića (16 poena i devet skokova) i Simonovića stekli velikih pet poena prednosti (73:67). To je, na polovini produžetla definitivno bila prednost koju Mega nikako nije uspela da stigne. Valja napomenuti i Branka Lazića pre svega zbog učinka u odbrani i Stefana Jovića koji je upisao dabl-dabl (10 poena i 11 asistencija)

Gledali smo penal završnicu u regularnom toku meča u hali Pinki, a do tada su crveno-beli ubacili samo šest poena u poslednjoj deonici. Pogađao je prvo Kuzmić sa penala, zatim Jaramaz kod Mege, a onda i Jović za goste.

Kada je na semaforu stajalo 5,5 sekundi pre kraja ponovo je na liniju penala otišao Jaramaz, ni ovaj put mu nije zadrhtala ruka. Poslednji napad za pobedu imala je Zvezda, Jović je probao da proigrao nekog u reketu, ali su prvo Lazić, pa onda Kuzmić bili neprecizni i otišao je meč u dodatnih pet minuta.

Evidentno je bilo da su igrači Zvezde iscrpljeni posle nešto komplikovanijeg povratka iz Litvanije posle utakmice sa Žalgirisom u Evroligi. I još jedan važan podatak, Marko Gudurić, iako je bio u protokolu, nije ni sekund proveo na parketu.

U takvoj situaciji ulogu lidera kod branioca šampionskog prstena na Jadranu preuzeo je Milko Bjelica koji je pod košem vodio pravi rat sa Alfom Kabom.

Iako je crveno-belima škripalo u napadu, u odbrani su odradili veoma dobar posao na najboljem igraču Mege Radetu Zagorcu, koji je tek na kraju meča došao do dvocifrenog učinka. Dosta problema gostima zadavao je talentovani Nemac Kostja Mušidi.

MEGA LEKS - CRVENA ZVEZDA 69:81 (21:20, 11:23, 17:14, 18:10, 2:14)

Hala: Pinki u Sremskoj Mitrovici

Gledalaca: 2.300

Sudije: Milija Vojinović, Dragan Nešković i Uroš Obrknežević

MEGA LEKS: Mušidi 14, Jaramaz 15, Spasojević, Glogovac, Kaba 10, Zagorac 10 (13 skokova), Čančar 9, Simeunović, Novak 3, Kapetanović, Marelja 8.

CRVENA ZVEZDA: Volters 3, Tompson 10, Dangubić 4, Mitrović 1, Lazić 5, Dobrić 4, Simonović 11, Dženkins 5, Gudurić, Jović 10, Kuzmić 16, Bjelica 12.

(FOTO: ABA/Mega Leks/Ivica Veselinov)