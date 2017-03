Zvezda protiv Budućnosti za budućnost

Crveno-beli od 19 časova igraju prvi meč polufinalne serije ABA lige protiv Podgoričana. U najavi pred utakmicu trener Dejan Radonjić istakao je da od ovih mečeva zavisi egzistencija kluba

Crvena zvezda pobedi Real Madrid u Evroligi, a košarkaši Zvezde odmah posle meča svi u glas - "mislimo na naredni meč u ABA ligi". Zvezda savlada Barselonu - ista stvar. Kao i posle Makabija, Baskonije, ostalih evroligaških klubova. Koliko god Evroliga bila atraktivnije takmičenje, njega neće biti sledeće sezone ako crveno-beli u ovoj sezoni ne dođu do trona na Jadranu.

I koliko god navijači to ponekad smetnu s uma u euforiji i radosti, Dejan Radonjić i njegovi puleni to sebi nisu dozvoljavali. I tek neće sada kada je na programu prvi meč polufinalne serije protiv Budućnosti (19 časova, Arena sport 1) koja se igra na dva dobijena meča.

"Bilo je sjajno u Milanu (na gostovanju u Evroligi prim. aut), 4.000 navijača nas je bodrilo. Svi smo zajedno uživali, ali neće biti više ´Milana´ ako u nedelju ne budemo svi zajedno“, rekao je Radonjić u najavi za ovu utakmicu i svima stavio do znanja šta su prioriteti.

Aktuelni šampion Jadrana u ovu utakmicu najverovatnije ulazi oslabljen neigranjem Stefana Jovića, ključnog igrača u dosadašnjem delu sezone, ali je to situacija na koju su, hteli to ili ne, crveno-beli već naviknuti pa će i u takvoj situaciji imati zvanje favorita pred okršaj u dvorani Aleksandar Nikolić. Ali, to je samo na papiru i praktično ne znači ništa.

Jasno je to i Radonjiću, ali i Iliji Zurosu.

Ove dve ekipe sastale su se u ponedeljak u okviru poslednjeg, 26. kola ABA lige, pa i kroz taj meč možemo tražiti način na koji će se igrati u prvom meču polufinalne serije. Zvezda će se oslanjati na Čarlsa Dženkinsa i učinak nekog od centara (najpre Ognjena Kuzmića), a biće važan i učinak kapitena Luke Mitrovića, kao i sve boljeg Marka Gudurića koji polako diže formu.

Kod Budućnosti možemo najviše očekivati od Markusa Vilijamsa koji voli da igra protiv svog bivšeg kluba, a pitanje je na koju će nogu Vili ustati.

Uostalom kao i uvek kada je on u pitanju. Takođe, dobar doprinos može da pruži Nemanja Gordić, kao i Boris Savović i Suad Šehović.

“Mnogo poštujemo protivnika, znamo da igraju dobro, ali daćemo sve od sebe. Bićemo im teški protivnici, jer verujemo da možemo da se borimo do kraja", rekao je trener Zuros.

Veoma važan faktor ove serije biće umor i opterećenost utakmicama Zvezde dok će Budućnost imati sve vreme ovog sveta da se spremi za okršaje sa srpskim prvakom. Crveno-beli će negde u malom mozgu imati sudare u Evroligi gde se bore za prolazak u četvrtfinale i to će biti “protivnik više” za Beograđane u odnosu na Podgoričane koji nisu slavili u Beogradu od 22. decembra 2009. godine. Inače, Zvezda je bila bolja na šest od poslednjih sedam međusobnih duela protiv Đetića.

Sudije ovog prvog susreta u seriji biće Sreten Radović, Siniša Herceg i Marko Juras. Drugi meč polufinala zakazan je za 28. mart u Podgorici.

Drugi polufinalni par ABA lige čine Cedevita i Partizan, a Sokići su u subotu uveče poveli s 1:0 u seriji pobedom od 83:76 u Zagrebu.

(FOTO: MN Press)