Zvezda protiv prokletstva kupa

Crveno-beli sutra imaju šansu da se plasiraju u polufinale masovnijeg takmičenja prvi put posle 2012.godine

Veličina slova A A A

Prethodnih godina kup takmičenje je bilo pušteno niz vodu, Crvena zvezda je sve resurse stavljala na šampionski pehar. Takav rezon doveo je prethodne sezone do istorijske bruke u sudaru sa Borcem iz Čačka (1:5).

Ni pre toga nije bilo mnogo sreće za Crvenu zvezdu kada je u pitanju masovnije takmičenje. Od 2012.godine kada je generacija predvođena Robertom Prosinečkim osvojila pehar u Kruševcu, klub sa Marakane je tek ove sezone uspeo da prekine crnu seriju i prezimi u kupu.

Dovoljno da u Ljutice Bogdana shvate značaj meča protiv lučanske Mladosti. I za korak se približe osvajanju duple krune. Crvena zvezda je poslednji put objedinila dva domaća pehara 2007.godine.

„Na samom početku sezone kao primarni cilj istakli smo osvajanje duple krune. Navršava se deset godina od kada je Zvezda poslednji put osvojila duplu krunu i verujem da sada imamo ekipu koja može do kraja sezone da podigne dva pehara. Pripremamo se za to dugo i naporno, iz utakmice u utakmicu pokazujemo kvalitet i verujem da ćemo nastaviti niz bez poraza do poslednjeg kola. Ne znam u kom sastavu će doći Mladost, ali nesumnjivo se radi o dobroj i iskusnoj ekipi. Vezali su dve pobede u poslednja dva kola, ali nas ne treba da zanima njihova forma, mi smo Zvezda i uvek idemo na pobedu“, rekao je vezista Crvene zvezde Marko Poletanović.

Ne treba očekivati velike promene u Zvezdinom timu. Moguć je da šansu dobiju Milijaš, Poletanović, Vujaklija, kao i neko od mlađih snaga.

„Svi mi igrači sa nešto manjom minutažom u svakom trenutku maksimalno spremni očekujemo šansu. Ukoliko mi se ukaže sada u sredu daću sve od sebe da je iskoristim na najbolji način i da, što je najvažnije, Crvena zvezda trijumfuje.“

Prvi susret Zvezde i Madosti u ovoj sezoni obeležio je fantastičan pogodak Poletanovića iz slobodnog udarca u Lučanima.

„Tu utakmicu dobili smo ubedljivim rezultatom 4:2. Odigrali smo zaista fantastično, bila je lepa utakmica za gledanje. Ja sam zatvorio goleadu na tom meču pogotkom sa distance koji je jedan od najlepših koji sam postigao. Naravno da priželjkujem i da bih bio presrećan kada bi se tako nešto ponovilo ove srede. Nisam zaboravio ni meč pred kraj jesenjeg dela šampionata na Marakani kada nam je Mladost „otkinula“ dva boda, mislim da je vreme je da im se revanširamo za to“, dodao je nekadašnji član Vojvodine.

(Foto Star Sport)