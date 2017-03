Zvezda rutinski u Železniku: Bez Jovića i Dobrića, a pred očima Pešića (FOTO)

Igrači Dejana Radonjića savladali su FMP u Železniku s 84:76. Nemanja Dangubić posle dužeg vremena bio u sastavu, ali nije ulazio u igru

Veličina slova A A A

Nije bilo rezultatski važno Crvenoj zvezdi, ali jeste igrački. Crveno-beli nadigrali su FMP u gostima s 84:76 i došli do 24. pobede u ABA ligi. Ovaj meč poslužio je Dejanu Radonjiću da odmori neke igrače, da pruži minutažu onima kome je to potrebno i da spremi ekipu za naredne izazove. A iza ćoška već vreba ni manje ni više nego Real Madrid.

Dejan Radonjić ni na ovoj utakmici nije mogao da računa na Stefana Jovića (kao protiv Bamberga u Evrolgi), dok se Nemanja Dangubić posle duže pauze zbog povrede stopala vratio u sastav, ali se nije našao na parketu. Takođe, u sastavu nije bilo ni Ognjena Dobrića. FMP nije mogao da računa na Aleksu Radanova i Filipa Čovića.

Za Crvenu zvezdu ovaj meč praktično nije imao nikakav rezultatski značaj jer je već obezbedila prvo mesto na kraju ligaškog dela ABA lige. A ni FMP-u nije gorelo pod nogama jer je sa 10 pobeda siguran kada je borba za opstanak u pitanju.

To znači da su igrači mogli bez rezultatskog pritiska da odigraju meč između dva bliska kluba, a posebno Zvezda da održi ritam i pripremi se za meč sa Realom koji je na programu 10. marta u Madridu.

Utakmici je prisustvovao i bivši trener Zvezde Svetislav Kari Pešić koji je dešavanja na parketu pratio u društvu Nebojše Čovića.

Zvezda je dobro otvorila utakmicu pre svega šutem za tri poena Čarlsa Dženkinsa i Branka Lazića čime je držala domaćina na pristojnoj razdaljini. Ono što su dva pomenuta beka radila spolja, to je Milko Bjelica odradio u reketu i uz nepogrešiv šut za dva poena držao je Zvezdu u vođstvu. Posle 20 minuta već je bio dvocifren - 12 poena.

Za to vreme, Dejan Davidovac i Džona Bolden bili su motivisani da evroligašu pokažu šta znaju pa su, uz nadahnutog Ajzeu Ostina koji je bio dobar kada je asistiranje u pitanju, bili najveća prepreka favoritu u Železniku.

Drugi deo utakmice počeo je neefikasno i sa dosta faulova. Zbog povrede Jovića Nejt Volters je imao priliku za veće minute, da stekne dodatno rutinu za one važnije utakmice, i on je to solidno iskoristio i zabeležio 15 poena, četiri skoka i šest asistencija. Minute je koristio i Ognjen Kuzmić koji je u padu forme, a sa par zakucavanja dobio je na samopouzdanju pred najvažnije borbe u Evroligi.

Meč je bio u egalu do treće deonice, početkom četvrte Zvezda je bila na dvocifrenom učinku i utakmica je tu rešena uz odličnu igru Lazića u završnici. Sledeći protivnik Zvezde biće Real Madrid 10. marta.

Tada će Radonjiću biti potrebne sve raspoložive snage.

ABA LIGA, 25. KOLO: FMP - Crvena zvezda 76:84 (22:23, 16:21, 13:18, 25:22)

Dvorana u Železniku, 700

Sudije: Radović, Herceg, Špendl

FMP: Davidovac 16, Apić 10, Lazarević 13, Bursać, Šešlija, Kutlešić 2, Žižić, Ljubičić 9, Ostin 11, 6sk, Kaplanović, Bolden 15

CRVENA ZVEZDA: Volters 15, Tompson, Dangubić, Mitrović 9p, 8sk, 6as, Lazić 16, Simanić, Simonović 5, Rakićević, Dženkins 10, Gudurić 6, Kuzmić 6, Bjelica 17

(FOTO: FMP/ABA LIGA)