Zvezda sa nepromenjenim sastavom u sedmici evropskih izazova

Crveno-bele čekaju dve velike evroligaške utakmice...

Nisu uspeli košarkaši Crvene zvezde da put u Podmoskovlje zaslade pobedom nad Cedevitom u derbiju Jadranske lige. Drugi uzastopni poraz u takmičenju označeno vinjetom „najvažnije“ i to od još jednog konkurenta za titulu ostavilo je pomešane emocije pred sedmicu velikih izazova. A vladara srpske i regionalne košarke čeka mnogo toga.

U nešto više od 48 časova Crvena zvezda odigraće dve evroligaške utakmice - protiv Himkija u Podmoskovlju (utorak, 20.00), posle čega sleti ekspresan povratak u Beograd, gde će na megdan izaći Makabi iz Tel Aviva (četvrtak, 19.00).

To znači da će izgled sastava biti nepromenjen, odnosno da će Dejan Davidovac ostati u timu, da će Marko Kešelj ostati u Beogradu kako bi individualno radio na popravljanju forme, a da će Nemanja Dangubić i dalje biti pod terapijom zbog povrede.

Cela priča kreće upravo iz Zagreba u rano popodne, odakle bi ekspedicija vođena trenerom Dušanom Alimpijevićem trebalo da krene put Moskve dug gotovo 1.900 kilometara (vazdušnom linijom). S tim da će Zvezdina „kilometraža“ na putu do konačnog odredišta biti još već. Jer, iako je tročasovni let iz Zagreba za Moskvu direktan, po sletanju na aerodrom sleti i autobuska vožnja do Podmoskovlja, što u idealnim uslovima traje još oko sat vremena.

Posle odigrane utakmice Zvezda će dan odmora između dve utakmice iskoristiti za let prema Beogradu i novih 1.700 kilometara, gde će opet imati minimalno vreme za akumulaciju energije, pred okršaj sa Makabijem u četvrtak u Kombank Areni. Tada će, naravno, trener Alimpijević imati mogućnost da napravi određene rotacije u timu, ukoliko za to bude mogućnosti i potrebe.

Zvezda će se potom zadržati neko vreme u Beogradu, jer narednog ponedeljka igra protiv MZT, a onda u četvrtak, 2. novembra dočekuje Bamberg.

