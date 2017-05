Zvezda sačuvala tanku teoriju i još tanju nadu! (VIDEO)

Crveno-beli golovima Kange i Donalda savladali Javor u Ivanjici - 3:0

Veličina slova A A A

Tanka šampionska nada fudbalera, stručnog štaba i navijača Crvene zvezde živeće još nekoliko dana! Teško da će se neko od odgovornih sa crveno-bele strane Topčiderskog brda uhvatiti za nju, ali je teorija jedini saveznik ekipe Boška Đurovskog uoči poslednjeg prvenstvenog kola. Crvena zvezda je slavila u Ivanjici (3:0), ali ako ne bude preokreta u lučanskog kola u Humskoj ovaj trimjumf kluba sa Marakane imaće prefiks Pirovog.

Zvezda je odradila posao. Mada se tokom drugog poluvremena, posle golova u Nišu, na licima crveno-belih očitavala nervoza. Povremeno i bes. Jasno je i njima bilo da im šampionski pehar klizi iz obe ruke... Tako da će malo ko pamtiti da je Crvena zvezda stadion Kraj Moravice pokorila zahvaljujući pogotku Gelora Kange iz jedanesterca i potom udarcem glavom Mičela Donalda.

A još manje će pamtiti promašene šanse i ne baš plodonosna inicijativa Crvene zvezde.

Sa jednim uvetom uperenim ka Nišu fudbaleri Crvene zvezde su po kratkom postupku želeli da prelome utakmicu, ali su naišli na tvrdo. Ekipa Srđana Vasiljevića je dobro stajala na terenu i imala prvu veliku priliku. Kreator je bio Eliomar koji je „složio“ Anđelkovića, ali je u 13.minutu šutirao pored gola. Bio je to signal za crveno-bele da pojačaju ritam. Nije bilo brzine i agresije, ali jeste beskonačne inicijative.

Šef stručnog štaba gostiju Boško Đurovski odlučio se da u prvu postavu uvrsti Milića i uperi ga sa Markom Petkovićem na desnoj strani. Zvezda je najviše pretila preko tog boka. Desni bek crveno-belih je tako sredinom prvog poluvremena nanizao nekoliko čuvara kao ražnjiće, alu je Đogatović uspeo da mu ukrade remek delo. Pokušavali su Donald sa distance, povremeno Boaći i Kanga, ali Javor je uspeo da neutrališe sve napade koji su mirisali na opasnost. Ipak, u 38.minutu Petković je ponovo pobegao po desnoj strani, prebacio loptu u peterac, a trzaj rukom Austina arbitar Danilo Grujić je okarakterisao je kao penal. Siguran realizator je bio Gelor Kanga.

Defanzivac Javora je u tom trenutku dobio i drugi žuti karton. Sasvim je razmuljivo što domaćin posle toga nije bio konkurentan, iako je imao samo gol zaostatka. Ler vožnja Crvene zvezde bila je dovoljna za pobedu bez ukusa i mirisa.

Gosti su imali nekoliko odličnih situacija da mirnije uđu u finiš. Srđan Plavšić je pogodio stativu,zanimljivo je da je debi zabeležio mladi napadač Vanja Vučićević, a tačku je stavio Mičel Donald na asistenciju Ristića.

Tada je bilo jasno da će Zvezda slaviti, a do kraja meča Boaći je popravio svoj učinak i zabeležio deveti prvenstveni pogodak. Poput Kange i on je to uradio iz penala.

JAVOR – CRVENA ZVEZDA 0:3 (0:1)

/Kanga 38 pen, Donald 77, Boaći 87 pen/

Stadion: Kraj Moravice

Gledalaca: 2000

Sudija: Danilo Grujić

Crveni karton: Austin (Javor) 39.minut

JAVOR (4-5-1): Đogatović - Terzić, Karišik, Kolaković, Amanović - Eliomar, Austin, Mitošević, Sević, Tripković - Milanović.

CRVENA ZVEZDA (4-2-3-1): Kahriman - Petković, Frimpong, Luković, Anđelković, Le Talek, Donald, Plavšić (od 71. Vučićević), Kanga, Milić (od 55. Milića) - Boaći.

PLEJ-OF, 6. kolo:

Javor – Crvena zvezda 0:3 (0:1)

/Kanga 38pen, Donald 77, Boaći 87pen/

Mladost Lučani – Napredak 3:2 (1:1)

/Bojić 5, 55, 89 – Šljivić 27pen, 77/

Radnički Niš – Partizan 1:3 (0:0)

/Živković 85 – Leonardo 55, Đurđević 58, 78/

Voždovac – Vojvodina 0:2 (0:1)

/Jovančić 43, Trujić 84/