Zvezda šalje Joveljića na superligašku pozajmicu i daje 3.000 evra po meču!

Sa njim bi u komšiluk mogao i Brazilac Ze Markos

Veličina slova A A A

Jedan od najtalentovanijih napadača u zemlji Dejan Joveljić narednih šest meseci će, vrlo verovatno, igrati za Rad kao pozajmljeni fudbaler Crvene zvezde, saznaje MOZZART Sport.

Sportski sektor srpskog vicešampiona rešen je u nameri da momka iz Bijeljine, koji je ove jeseni dominirao u omladinskoj konkurenciji, pošalje u sredinu koja će mu pomoći da se privikne na zahteve seniorskog fudbala. A trenutno su Građevinari favoriti da se u borbi za opstanak u društvu najboljih pojačaju golgeterskim umećem Dejana Joveljića.

Dosije Joveljić: Zvezdino blago i diplomski ispit! Ili šarena sudbina ranijih predatora!

To je u izjavi za naš portal potvrdio i sportski direktor crveno-belih Mitar Mrkela.

„Dugo smo razgovarali i došli do zaključka da je za Dejana Joveljića najbolje da odigra šest meseci u kontinutetu u nekom od klubova superligaškog ranga. Da li će on biti pozajmljen Radu ili nekom drugom klubu još ne mogu sa sigurnošču da vam kažem. Potreban mu je period prilagođavanja na viši nivo fudbala i nadamo se da će se brzo vratiti u Crvenu zvezdu“, rekao je Mitar Mrkela.

Debitant Joveljić: Deset godina sam živeo za ovaj trenutak

Kontakti dva kluba oko dogovora o šestomesečnoj selidbi Dejana Joveljića odavno su uspostavljeni. Prema pojedinim informacijama rukovodstvo Crvene zvezde ne želi da Joveljić upadne u tipičnu zamku pozajmica i namerava da mu obezbedi najbolje moguće uslove. Crveno-beli su spremi da Radu (ili nekom drugom klubu iz superligaškog društva) ponude tarifu od 3.000 evra za svaki meč koji Dejan Joveljić počne.

Uvedite Zlatnu kopačku za omladince: Joveljić x6 - 30 golova na 13 utakmica (VIDEO)

Krajem 2017.godine, kada je Joveljić debitovao u sudaru sa Borcem iz Čačka posle 33 gola u omladinskoj konkurenciji, činilo se da će prečicom doći do velike scene. Posebno, što je Ričmond Boaći na izlaznim vratima Marakane. Šampionska trka sa Partizanom, ipak, limitirala bi minute momka koji je u ovom trenutku najveći Zvezdin projekat. I u slučaju da Boaći ode mesto prvog napadača rezervisano je za Aleksandra Pešića, a konkurenciju će pojačati Ben. Eventualno i povratnik iz Radničkog Milan Pavkov.

Crvena zvezda je imala različita iskustva sa pozajmicama. Pojedini igrači su se ugušli u manjim sredinama, ali je, primera radi, Marko Grujić zablistao u dresu Kolubare i u ekspresnom roku zaslužio povratnu kartu.

Joveljić je na prošlomesečnoj Zvezdinoj svečanosti proglašen za najboljeg omladinca kluba. Sve strukture u Ljutice Bogdana su ubeđene da je reč o dijamantu koji će brzo, možda već i naredne sezone, predstavljati glavnu snagu crveno-belih. Da veruju u Joveljića na Marakani su dokazali i potpisivanjem novog ugovora koji važi do 2021.godine.

Osim Dejana Joveljića na došklovavanje u Rad bi mogao i brazilski štoper Ze Markos. On je prošlog leta stigao u Ljutice Bogdana, ali u konkurenciji Savića, Le Taleka, Babića i Frimponga nije dobio šansu.

Ze Markos je godinu dana stariji od Joveljića, pa nema pravo da igra za omladince. Prethodnih šest meseci je samo trenirao, a sada će imati šansu da stručni štab ubedi da je kalibar za Zvezdu.

(FOTO: MN Press)