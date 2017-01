Zvezda se iživljavala nad nejakim Slovencima! Romanić demonstrirao supertalenat, pogađali Pavkov i Milić

Crveno-beli superiorni u sudaru sa slovenačkim trećeligašem Jadranom – 10:0

Veličina slova A A A

Nije baš pravi reper, ali su fudbaleri Crvene zvezde nabildovali samopouzdanje u sudarima sa slovenačkim niželigašima tokom priprema u Kopru. Posle sedmice u sudaru sa Ankaranom usledila je još jedna ubedljiva pobeda. Stradao je Jadran iz Dekanija – 10:0.

Rekli smo već da je protivnik slab, ali stručni štab crveno-belih ima razloga za zadovoljstvo. Crvena zvezda je ponovo igrala u sistemu sa dvojicom napadača, a upravo je ofanzivni deo srpskog šampiona položio ispit. Pogađali su Pavkov i Milić dva puta, dok je veliki potencijal nagovestio najbolji igrač omladinskog tima prošle jeseni Lazar Romanić.

Crveno-beli su se mučili do vodećeg gola koji je postigao Nemanja Milić. Pridošlica iz Spartaka se odlično snašla u gužvi pred golom Slovenaca. Bio je to početak kanonade. Do kraja poluvremena Milić je još jednom pogodio, a tačku na taj deo igre stavio je Pavkov. On je u prvom poluvremenu igrao u tandemu sa Vujaklijom.

Crveno-beli su u drugom poluvremenu promenili postavu, ali muke za Slovence su tek počele. Štoperi Jadrana nisu mogli da se odbrane od napasti zvene Lazar Romanić. Mladi napadač je postigao het-trik u upisao dve asistencije za pogodak klasića Ilića i prvenac Milana Senića. Za crveno-bele su još pogađali Vladimir Jovović, a videli smo i jedan autogol u režiji igrača Jadrana.

Crvena zvezda je meč počela u sledećem sastavu: Vićić – Petković, Frimpong, Rendulić, Ristić – Račić Andrija Luković, Adžić, Milić – Vujaklija, Pavkov. U drugom poluvremenu su igrali: Stanković, Mijailović, Đorđević, Stojanović, Milošević, Nikolić, Ilić, Senić, Jovović, Vučićević, Romanić.

Crveno-beli su odmah po završetku meča krenuli put Beograda. U petak putuju na glavni deo priprema koji će biti obavljen u kiparskom Pafosu. Tamo ih očekuju mnogo jače provere.