Zvezda se vratila u Evropu, da se vrati i publika na Marakanu: Besplatan ulaz na Rad, jeftino do kraja godine

Uprava se upinje ne bi li dovela navijače na stadion “Rajko Mitić”

Veličina slova A A A

Zemlja paradoksa je to, a ni fudbal nije izuzetak. Pa ipak se čelnci ljudi Crvene zvezde pitaju kako je to moguće? Kako je moguće da je ne tako davno na utakmicama crveno-belih u domaćem prvenstvu u proseku bilo i po 20.000 ljudi, a da sada, kada se klub posle pune decenije vratio u Evropu, i 10.000 izgleda van domašaja, bar kad su domaće utakmice u pitanju.

Dugo su u klubu vagali šta i kako dalje i rešili da još jednom probaju da navijači privuku nazad - popularnim cenama ulaznica. A tek da se vrati i navika dolaska na Zvezdine mečeve pogodnost za prvenstvenu utakmicu sa Radom, koja se igra u subotu od 16 časova.

Ulaz na taj meč biće - besplatan. I to nije sve, jer je Zvezdina uprava rešila i da snizi cene ulaznica za sve naredne ligaške utakmice do kraja kalendarske godine, pa će se one za severnu tribinu prodavati za svega 100 dinara, istok će koštati 200, a zapad 300 srpskih novčanica.

Jasna je ambicija: što popunjenije tribine protiv Rada u subotu, za ispraćaj ekipe na možda i odlučujuću utakmicu u Grupi H Lige Evrope, protiv BATE Borisova, i kao posledica: značajno bolja poseta u nastavku sezone.

Samo, nije baš tako lako sprovesti te zamisli u delo. Iako je svima jasno da ova generacija Zvezdinih fudbaler jeste zaslužila veću podršku. A zašto navijača nema? Tema za ozbiljnu analizu.

(FOTO: Star Sport)