OCENE - ZVEZDA: Vujadin i Le Talek dobili sve duele, Srnić i Žule umorni ratnici

Borjan jedan od retkih golmana neocenjenih na večitom derbiju, Kangi falila konstantnost

MILAN BORJAN - Ostaće upamćen kao jedan od retkih golmana u derbiju koji je ostao neocenjen. Crno-beli su ostali bez šuta u okvir Zvezdinog golmana. Par puta lepo pokupio loptu.

FILIP STOJKOVIĆ 5,5 - Možda i najslabija partija popularnog Žuleta od kada je ponovo obukao Zvezdin dres. Tragovi rusko-srpskog rata bili su vidljivi na telu i prilikom elementarnih poteza desnog beka. Imao je samo jedan zapažen prodor u ranoj fazi meča. Posle je spoznao da nije ovo njegovo veče i za dobrobit ekipe se se posvetio defanzivnim zadacima.

VUJADIN SAVIĆ 7 - Prodao mu je Suma tunel već u petom minutu, ali posle tog duela komandant Zvezdine odbrane umesto da potone je porastao. Patrolirao je nebom nad Marakanom, dobio sve vazdušne duele sa Urošom Đurđevićem i onako ga nečujno “prebio”. Pokazao je da igra fudbal karijere, izrasta u jednog od predvodnika ove generacije.

DAMIJAN LE TALEK 7 - Još jedna odlična partija francuskog univerzalaca na poziciji centralnog beka. Smiren, hladnokrvan, odlično je anticipirao igru. Savršeno se dopunjuje sa Vujadinom Savićem. Umeo je u vazduhu, još bolji je bio na zemlji. Sve pohvale i još jedan dokaz da je mogao da napravi bolju karijeru. Samo da je sam sebe ranije prepoznao kao štopera. Veliki procnat dobijenih duela, samo ga je jednom Uroš Đurđević okrenuo.

MARKO GOBELJIĆ 6,5 - Pohvale zaslužuje što je igrao na kontra strani. Neupotrebljiv u ofanzivnim akcijama, Miroslav Đukić je hteo da ga uhvati u mišolovku visokog presinga, svestan da rođeni Kraljevčanin igra na neprirodnoj poziciji. Dobro je rešavao te situacije, malo ko je više očekivao od srčanog momka. Sve je kompenzovao borbom i sve zatvorio.

NENAD KRSTIČIĆ 6,5 (do 70. minuta) - Biće pojačanje. To je utisak iako nije blistao, niti je imao konkretne akcije od kojih zastaje dah. Igrač odličnog prekida. To da se tek uhodava sa novim klupskim saigračima videlo se po tome što nije pokupio nekoliko ničijih lopti koje su bile najbliže njegovim kopačkama. Ima mekoću i ideju, ne i toliko kiseonika u plućima. Dobro su ga prebili Radin i Everton i poželeli mu dobrodošlicu na srpski derbi.

MIČEL DONALD 6,5 - Taktička partija. Nedostajao je njegov doprinos u defanzivi, prepoznatljive situacije kada nosi loptu napred. Ipak, mnogo je pomogao štoperima prilikom Partizanovih pokušaja da igraju na Tavambu. Stalno se Kameruncu prikradao iz leđa, čeprkao ga po leđima i izbacivao iz ravnoteže,

SLAVOLJUB SRNIĆ 5,5 - Tih, neubedljiv, gotovo sakriven. Nije bio na nivou. Delovao istrošeno. Kao da mu je ponestalo energije i fanatične želje koja za brzonogog momka iz Šapca predstavlja pogonsko gorivo. I takav je imao meč loptu u nogama. Ponovio je grešku brojnih prethodnih Zvezdinih napadača i vezista. Šutirao je jako, baš kako voli Vladimir Stojković.

GELOR KANGA 7 - Nasrtali su na njega Radin i Everton. Isključili su ga iz igre u prvih 20 minuta, ali kada je reprezentativac Gabona počeo da pleše Crvena zvezda je bila ofanzivno potentna. Nije to bila partija iz snova, daleko od izdanja protiv Sparte i Krasnodara, ali... Jedini je pravio ozbiljnu razliku u Zvezdinu korist. Videla se klasa, ali ne konstantnost. Posebno u drugom poluvremenu.

ALEKSANDAR PEŠIĆ 6 - Pošteno se mučio kao levokrilni napadač. Imao je problema u pozicionoj igri i čuvanju lopte. Izgubio svaki duel sa Miroslavom Vulićevićem na malom prostoru. Ipak, kada se podvuče crta niko ne može da kaže da je nekadašnji napadač Atalante i Tuluza bio totalno bezopasan.Savršeno centarforski je poslao otrovnu kiflu ka golu Vladimira Stojkovića koja je završila na prečki. Imao i onaj prodor.

RIČMOND BOAĆI 6 - Da je teren na Marakani bio u idealnom stanju napadač iz Gane bi, vrlo verovatno, bio junak derbija. U tom odsudnom momentu zaustavio ga je busen. Preostali deo meča dobro ga je sakrio koncentrisani Bojan Ostojić. Kada im je ponestalo rešenja, igrači Crvene zvezde su ga nerezonski tražili predvidljivim loptama. Ne bi to u opasne situacije pretvorili ni igrači najviše klase.

IZMENE

NEMANJA RADONJIĆ (OD 68.) - Malo toga je pokazao. Gotovo ništa. Ušao je kada je meč bio u totalnom “daunu” i uklopio se u taj ritam.

NENAD MILIJAŠ (od 77.)- Možda je Donald trebalo da mu prepusti izvođenje slobodnog udarca.

LUKA ADŽIĆ (od 90.) - Malo vremena za konkretan učinak.

TRENER VLADAN MILOJEVIĆ 6,5 - Sve što je trebalo da dobije ovog leta - dobio je! Ono što nije smeo da izgubi - nije izgubio. Tako će reći malobrojni navijači Crvene zvezde. Većinski deo će konstatovati da su crveno-beli morali da budu življi, hitriji i opasniji u drugom poluvremenu. To mu je i jedina zamerka. Videlo se da se pripremio i da crveno-beli imaju plan igre. Potpuno je zatvorio bokove Miroslavu Đukiću. Učinio je da šampion bude bezopasan, može se reći da je učinio i da crveno-beli budu bolji za pola gola. Igrao sa dva igrača na prinudnim pozicijama.

