Zvezda stigla u Kaunas

"Košarkaši Žalgirisa su nas pobedili u Beogradu i nadigrali, možda nam i ne leže kao ekipa ali spremićemo se i idemo da pokušamo da dobijemo", kaže Marko Gudurić

Košarkaši Crvene zvezde doputovali su četvrtak u popodnevnim časovima u Kaunas na utakmicu 16. kola Evrolige protiv Žalgirisa.

Crveno-beli su na još jedno teško putovanje i gostovanje (preko Frankfurta i Viljnusa) krenuli kompletni, pojačani i novim igračem Dionom Tompsonom, svesni da će morati da odigraju vrlo dobru utakmicu ukoliko žele povoljan rezultat u "Žalgirio Areni" jednoj od najlepših dvorana u evroligaškom takmičenju, koja je za svaki meč ispunjena do poslednjeg mesta vrlo bučnim navijačima Žalgirisa.

Marko Gudurić kaže da Žalgiris kao ekipa baš i ne leži Zvezdi.

"Počeli smo 2017.godinu na pravi način, stigao nam je i novi igrač, sada nas čeka to gostovanje u Kaunasu gde očekujemo vrlo tešku utakmicu. Košarkaši Žalgirisa su nas pobedili u Beogradu i nadigrali, možda nam i ne leže kao ekipa ali spremićemo se i idemo da pokušamo da dobijemo. Dugo su zajedno, poznaju se, vrlo su uigrani, precizni i tačni u svojoj igri, i tačno se zna ko šta radi u tom timu. Jasno je da ćemo morati da odigramo dobar meč, ukoliko želimo da zabeležimo povoljan rezultat u Kaunasu".

Nemanja Dangubić ističe da je njegove saigrače dočekao naporan put u Kaunas.

"Još jedan naporan put i teško gostovanje je pred nama, ali ne želimo da potenciramo to, spremali smo se za ovo. Žalgiris nam očigledno ne odgovara, vrlo su kvalitetni kao tim, čvrsti, disciplinovani, očekuje nas težak posao na njihovom terenu. Vrlo su precizni u svojoj igri, imaju timske igrače, igraju timsku odbrana i imaju dobrog trenera koji je sve to složio. Moramo da odigramo kvalitetnu utakmicu, da kontrolišemo skok koji nam je zadavao dosta problema u prvom meču, da zaustavimo njihove šutere, i sve ukupno gledano, mora dosta toga da se uradi da bi došli do pobede tamo u Kaunasu", rekao je Dangubić.

Lazić: Žalgiris nam je dužnik

Zvezda je u Kaunas stigla u popodnevnim časovima, nakon ručka i odmora, tim Dejana Radonjića će trenirati u "Žalgirio Areni", a još jedan trening odradiće na dan utakmice. Povratak u Beograd predviđen je za subotu.

Utakmica 16. kola Žalgiris - Crvena zvezda igra se u petak od 19 časova, uz direktan prenos na TV "Sportklub".

