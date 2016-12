Zvezda traži titulu iz 1946!

Titula prvaka iz 1946, osvojena na republičkom šampionatu u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji, mogla bi uskoro da se računa kao trofej saveznog ranga takmičenja

Veličina slova A A A

Iako je sezona tek na polovini, fudbalski klub Crvena zvezda uskoro bi mogao da bude bogatiji za još jednu titulu prvaka države. Naime, kako navodi list Alo, titula prvaka iz 1946, osvojena na republičkom šampionatu u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji, mogla bi uskoro da se računa kao trofej saveznog ranga takmičenja.

Ukoliko bi se to desilo, Zvezda bi imala 28 šampionskih titula. U beogradskom klubu smatraju da je takva računica poštena, s obzirom na to da se u međuvremenu Jugoslavija raspala.

Inačem, Fudbalski savez Hrvatske je na listu svih dosadašnjih osvajača prvenstava već uvrstio Hajduk kao prvog šampiona države, a Splićani su te 1946. bili prvaci u ligi NR Hrvatske, na isti način kao što je to učinila i Zvezda u NR Srbiji. Trijumf na republičkom nivou tada je donosio plasman u prvi šampionat na nivou cele Jugoslavije. U tom šampionatu, odigranom 1947. titulu prvaka osvojio je Partizan.

“Odavno ratujemo sa našim fudbalskim savezom u vezi sa tom spornom titulom i voleo bih da nam se konačno ona i dodeli. To je deo istorije kluba i ostala bi sramota za sva vramena ukoliko se taj podatak ne bi promenio. Hajduk je uradio istu stvar u Hrvatskoj, njima je po raspadu Jugoslavije uvažena titula osvojena na republičkom takmičenju. Imam 90 godina, jedini sam preživeli iz te Zvezdine generacije fudbalera i moja je obaveza da se do kraja borim za pravdu, za Zvezdinu stvar, za Zvezdinu istoriju i čast. Mnogo me boli ta nepravda...“, naveo je golman i jedini preživeli iz te generacije Miodrag Petrović.

Kako saznaje Alo, aktuelno rukovodstvo spremno je da pošalje dopis FSS jer Crvena zvezda sebe vidi kao prvog šampiona Srbije.

(FOTO: MN Press)