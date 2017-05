Zvezda u još većim problemina: Van stroja Volters i Lazić

Amerikanac ima porodičnih problema, a miljenik Delija muke sa povredom

Crvena zvezda je teškom mukom savladala Mega Leks, evidentno je da je ekipu Dejana Radonjića u potpunosti sustigao umor, a sve veće probleme stvaraju i povrede igrača. U večerašnjoj utakmici stručni štab srpskog šampiona nije mogao da računa na Stefana Jovića i Čarlsa Dženkinsa, a u narednih 10 dana biće lišena pomoći Nejta Votersa i Branka Lazića.

To znači da bi crveno-beli na gostovanje Vršcu (subota, 20.00) mogli bez četvorice prvotimaca.

"Da se ne bih vraćao i ponavljao sve ono što sam pričao o naporu i velikom broju utakmica, u meč smo ušli u okolnostima koje su za nas najavljivale određena opterećenja, pokušali smo da nađemo rešenja. Uz sve to, u ovoj nadovezala se i loša koncentracija, ali treba i ovakve mečeve dobiti, a mi nakon ovoga idemo u još veće probleme koji nastaju zbog izostanaka igrača, Nejt Volters ide u Ameriku ima porodičnih problema, vraća se 10. maja, Laziću sledi pauza od 10-ak dana takođe, Dženkins će možda početi da trenira do kraja nedelje, Jović još uvek nije odradio košarkaški trening sa ekipom", rekao je Radonjić.

Crveno-beli su otpor ekipe Dejana Milojevića slomili u neizvesnoj završnici.

"Evidentno je bilo da nismo bili na našem nivou, Mega je odigrala odličnu utakmicu, vodili su do pred sam kraj, najbitnije je da smo zabeležili nove bodove, a igra će morati da bude bolja. Sada na ide na nekoliko lakših utakmica, ali samo na "papiru" u kojima ćemo probati da se regenerišemo i da dignemo nivo naše igre", rekao je kapiten Zvezde Luka Mitrović.

(FOTO: Star Sport)