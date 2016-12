ZVEZDA: Ugo ide u Japan, Fibel u Rusiju, četiri nosioca ostaju! Stižu dvojica stranaca

„Vijeira je sam kriv“, poručuje generalni direktor crveno-belih Zvezdan Terzić i uverava da procenti iz ugovora Mihaila Ristića nisu prodati

Veličina slova A A A

Crvena zvezda nije prodala nijedan procenat iz ugovora Mihaila Ristića! To na poslednjoj konferenciji za medije u 2016. uverava generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić.

Sve povodom informacije, koju je između ostalih preneo i naš portal, da su prošle zime na Marakani ustupili između 25 i 30 procenata prava iz ugovora leviog beka crveno-belih u zamenu za 750.000 evra.

„Priča se da je Ristić prodat 30 posto. Nikada nijedan procenat nije prodat! Mišku Ražnatoviću ne pripada nijedan jedini procenat. To tako ode u etar, lako se ovde kače etikete. Kažu „kontroverzni Terzić, otkud on u fudbalu“? Pa, gde da idem, da švercujem cigarete? Nemam prekšajnu prijavu. Nemam uopšte želju da se svidim širokim masama, jer ja nisam političar. Meni je važno da Zvezda bude uspešna i dokle god je tako ja sam srećan. Želimo da svaki roditelj bude srećan kada kaže da mu je dete zvezdaš. To je naša misija“, obrazložio je Terzić tokom jednoipočasovnog obraćanja novinarina na Marakani.

Navijače u ovo doba godine najviše zanimaju vesti iz prelaznog roka. Na primer, šta će biti sa Ugom Vijeirom?

„Meni je žao, ali Ugo je jedan i isključivi krivac. On je odnosnom prema treningu, svlačionici i saigračima zaslužio takav odnos. Sam sebi je davao za pravo da kasni na zimske pripreme, jedini je krivac za svoj status. Na korak je od odlaska u jedan japanski klub. Koristim priliku da mu se zahvalim na sve golove, ostaće kao jedan pozitivan lik u istoriji Crvene zvezde“.

Nije poznato koliko je crveno-beli novca dobiti na osnovu Ugovog transfera, ali je izvesno da moraju da prodaju još neke igrače, jer drugih izvora prihoda, praktično nema.

„Moramo da shvatimo da je ovo sudbina Crvene zvezde. Osnovni prihod klubova su TV prava, drugi ulaznice, treći sponzori. Crvena zvezda nema prihod od TV prava, nema ni od od ulaznica, ali imamo sreće da je uz nas Gasprom, od kojeg dobijamo 4.000.000 evra i Telekom (800.000 evra). Tu su prihodi od UEFA takmičenja i prihodi od transfera. Zvezda neće moći da živi od TV prava i ulaznica, zbog trenutnog ekonomskog ambijenta. Sledimo put Ajaksa, koji 25 godina živi od svojih igrača, transferi su neminovnost. Ja bih voleo da sam došao kada je Zvezda bila na nuli. Mi smo između čekića i nakovnja, biće odlazaka i dolazaka“.

To konkretno znači sledeče:

„U ovom trenutku ne mogu da idu četiri nosioca igre: Donald, Le Talek, Ruiz i Kanga. Radimo na dovođenju još dva stranca. Može da ode Ristić, uz Vijeiru“.

Od pomenutih, samo je Mihailo Ristić Srbin. Ostali su došli iz inostranstva. Neki su opravdali očekivanja. Neki ne.

„Osam stranaca je Zvezda imala ove godione, dvojica su možda bila promašaj i odmah se kaže promašilo se sa strancima. Da nije bilo Donalda i Le Taleka da li bi bilo Grujića? Imate strance koji su doneli titulu na najdominantniji način otkad Zvezda postoji. Bio sam ovde kada je došao Mouče, nikada igrač sa jačim renomeom nije došao u Zvezdu. Rekli ste „bravo, svaka čast“. Niko ne može da kaže da smo pogrešili što smo ga doveli. Davno je neko rekao da lopta drugačije skače na Marakani. Ko nije spreman da iznese taj pritisak ne treba da dolazi. Tek kada neko izađe na teren, onda se vidi, ali taj Fibel je odigrao trocifren broj utakmica u poslednjih nekoliko godina“.

Kad je već o Tomasu Fibelu reč, sportski direktor Blažo Raosavljević je otkrio da se Francuz nalazi na izlaznim vratima.

„Što se tiče Fibela, blizu je odlaska u Rusiju. Ima neke ponude na stolu, a mi ćemo sporazumno raskinuti ugovor. Ne potražuje ništa više od onoga što je zaradio, oprostio nam je neka dugovanja. Jedan štoper nam je sigurno potreban, a da li će još neki, videćemo“, rekao je Raosavljević.

Loptica se posle njegovog kratkog izlaganja ponovo našla u Terzićevom dvorištu.

„Bolje sačekati, nego žuriti. U januaru je daleko teže pronaći igrača bez obeštećenja, ali bićemo bolji nego jesenas. Kažu: nema Zvezda lepršavu igru, a bilo je je na utakmici protiv Vojvodine, ovde“.

A šta je sa novijalijama? Zasad niko nije stigao, ako se izuzme još letos dogovoren prelazak napadača čačanskog Borca Srđana Vujaklije. Pregovara se sa nekoliko igrača iz Superlige, traga se za povratnicima (pominjao se Boško Janković)...

„Za sada nismo blizu povratka bilo kog igrača, limitirani smo sa finansijskim sredstvima. Možemo da dovodimo iz naše lige, pratimo sve najbolje igrače Radničkog Niša, Rada, Spartaka... Druga struktura su Srbi sa našim pasošem u inostranstvu, kao što smo pogodili sa Kataijem. Treća su stranci bez obeštećenja, koji mogu da naprave razliku na terenu. Biće Zvezda bolja nego što je danas“.

Na kraju je funkcioner crveno-belih odgovorio i na pitanje kako je moguće da zagrebački Dinamo posluje ubedljivo najbolje u regionu, a realno govoreći nema istoriju i navijačku armiju kao gigant sa Marakane.

„Dinamo nije imao dugove koji ima Crvena zvezda. Mi smo prodavali igrače iz naše lige, a oni direktno sa Evropskog prvenstva. Pjaca i Rog igraju za A reprezentaciju u prvih 11. Mi prodajemo igrače iz naše lige. Vukašin Jovanović i Marko Grujić su bili rezerve na Mundijalitu, Katai u maju nije bio među 32 igrača na spisku državnog tima. Samo sa te scene mi možemo na taj način da prodajemo igrače“, dodao je Zvezdan Terzić, generalni direktor Crvene zvezde.

(FOTO: Star sport, MN Press)