Zvezda uradila što niko nije!

Crveno-beli prvi tim koji je od prvog kola kvalifikacija stigao do nokaut faze Lige Evrope

Posebna sezona!

Pamtiće je navijači Crvene zvezde jako dugo. Zvezda je zaigrala u Evropi posle 10 godina čekanja - i odmah obezbedila proleće - posle 25 godina čekanja. A to je uradila tako što je pošla od prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Takvo putešestvije u Ligi Evrope niko nikada nije imao!

Od 20. juna i 3:0 protiv Florijane, do 1:0 protiv Kelna i erupcije radosti na stadionu Rajko Mitić. Kakav je to put bio. Dug, težak, ali nadasve lep. Od 29. juna do 7. decembra.

Redom su pred crveno-belom furijom u kvalifikacijama padali Florijana, Irtiš, Sparta Prag i Krasnodar. Tim Vladana Milojevića je potom ušao u grupnu fazu, borio se s Arsenalom, Bate Borisovim i Kelnom, a epilog cele priče je veliki uspeh i prolazak u nokaut fazu s drugog mesta na tabeli. Na kraju je odlučila velika pobeda nad Kelnom.

Čak 14 utakmica je moralo da prođe da bi se stiglo do proleće i zelena trava. Konačno...

I neće ovi uspesi biti samo sačuvani u pamćenju i srcu navijača, već i na papiru. Ovo je ne samo sportski uspeh, ovo je pravi podvig!

A već u narednoj fazi Zvezda će imati priliku da celo putešestvije učini još većim i magičnijim.

UTAKMICE CRVENE ZVEZDE U EVROPI OVE SEZONE:

Kvalifikacije

Crvena zvezda - Florijana 3:0

Florijana - Crvena zvezda 3:3

Irtiš - Crvena zvezda 1:1

Crvena zvezda - Irtiš 2:0

Crvena zvezda - Sparta Prag 2:0

Sparta Prag - Crvena zvezda 0:1

Krasnodar - Crvena zvezda 3:2

Crvena zvezda - Krasnodar 2:1

Grupna faza

Crvena zvezda - BATE 1:1

Keln - Crvena zvezda 0:1

Crvena zvezda - Arsenal 0:1

Arsenal - Crvena zvezda 0:0

BATE - Crvena zvezda 0:0

Crvena zvezda - Keln 1:0

(FOTO: Star sport)