Zvezda uskočila među nosioce za Ligu šampiona! Zvezdaši navijaju za Kluž, AEK, Gornjik, Brondbi

Još jedan benefit pobede nad Kelnom i plasmana u šesnaestinu finala Lige Evrope

Teško je nabrojati sve benefite koje bje Crvena zvezda ostavrila plasmanom u nokaut fazu Lige Evrope.

Prvo, ovo je najveći rezultatski uspeh u poslednje dve i po decenije. Velika stvar za slavnu tardiciju i istoriju kluba. Drugo, klub je dobio finansijsku injekciju od preko 5.000.000 evra zahvaljujući igrama u Evropi što je u Zvezinoj situaciji preko potreban novac. Verovatno će i bonusi od sponzora biti veći. Takođe, vrednost igračima za prodaju se multiplicirala i Zvezdini pregovarački kapaciteti su sada veći.

A jako bitan segment su i bodovi za UEFA koeficijent. Pisali smo jutros o nacionalnom koeficijentu Srbije koji je najbolji u istoriji, a Zvezda je pojačala i klupski koeficijent. Osvojila je čak 7,00 bodova na UEFA rang listi i skočila 124 mesto u Evropi. Primera radi, Crvena 7zvezda je u prethodnih devet sezona sakupila ukupno 8,25 bodova! U prethodne četiri sezone koje se računaju za prosečan klupski koeficijent prema kojem se određuje mesto u žrebu, Zvezda je 2,75 bodova. A u ovoj već 7.00 sa tendencijom da doda još koji.

Šta to konkretno znači?

Uspeh protiv Kelna je doneo Zvezdi jako bitan skok za sledeće leto. Konkretno, za kvalifikacije za Ligu šampiona ako bude u njima igrala. Ako Crvena zvezda bude šampion Srbije, zahvaljujući sinoćnjoj pobedi u drugom kolu može da bude nosilac. To su još jedno „ako“ jer treba da prođe prvo kolo i „može“ jer zavisi i od raspleta situcije u nekim drugim prvenstvima.

Šampion Srbije kreće iz prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Prema broju osvojenih bodova, i Partizan i Crvena zvezda su imali siguran status nosioca u prvom kolu. Ali do juče je situacija bila različita što se tiče drugog kola. Partizan ima daleko veći UEFA koeficijent. On trenutno isznosi 16.000 a Zvezdin je do juče iznosio 7.750. Po tom stanju stvari, Partizan je daleko bliži statusu nosioca u prvom, i u drugom kolu, a Zvezda samo u prvom.

Pobedom nad Kelnom, Crvena zvezda je popravila klupski koeficijent na 9.750 i na taj način preskočila Helsinki, Skenderbeg i Rozenborg. Skenderbeg je sa koeficijentom 8.000 do juče bio ispred Zvezde i poslednji u grupi nosilaca za drugo kolo. Zahvaljujući porazima od Partizana i Jang Bojsa i pobedi nad Dinamom, Albanci su uspeli da poprave koeficijent samo na 8.500 što im nije bilo dovoljno jer ih je Zvezda preskočila. Dobra vest je stigla i iz Makedonije gde je Vardar odigrao 1:1 sa Rozenborgom i takođe sprečio Norvežane da značajnije poprave koeficijent koji sad iznosi 9.000.

Prema trenutnoj projekciji šešira za žreb narednog leta, Zvezda je trenutno nosilac u prvom i drugom kolu. Isto važi i za Partizan koji je još ranije imao dovoljan koeficijent za taj status. Ko god od večitih bude šampion i ako prođe u prva dva kola, ipak nema šanse da u trećem i četvrtom kolu bude nosilac.

Ali još jedna je stvar bitna. Ovo je trenutno stanje stvari koje podrazumeva da će titule u Poljskoj osvojiti Gornjik, u Izraelu Hapoel Haifa, na Kipru AEK Larnaka, u Rumuniji Kluž... Dakle trenutni lideri na tabelama. Ako bi titule osvajali Legija, Makabi, APOEL, Steaua oni imaju jače koeficijente kojima bi preskočili Crvenu zvezdu, a možda i Partizan.

Dakle, pored toga što zvezdašima ostaje da navijaju za svoj tim i nadaju se kvalifikacijama za Ligu šampiona, jednim okom će pratiti i na razvoj situacije u Poljskoj, Rumuniji, Kipru, Izraelu... Šanse postoje zahvaljujući pobedi nad Kelnom. Da je Zvezda sinoć eliminisana, danas ne bi postojale ni teoretske šanse za to.