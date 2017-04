Zvezda za Evropu: Ostaju Boaći, Kanga i Frimpong!

Le Talek, Donald i Ruiz verovatno idu

Veličina slova A A A

Osvojila titulu ili ne Crvenu zvezdu očekuje velika rekonstrukcija na leto! Toliko velika da ima zagovornika mišljenja da najtrofejniji srpski klub treba da ide protiv svetle istorije kluba i pusti niz vodu naredni evropski pokušaj.

Pitanje je ko će da ostane od stranaca, na vratima prvog tima je plejada talentovanih klinaca, neki od sadašnjih igrača nisu zadovoljili kriterijume.

Zvezdan Terzić: Nameštaju nas, hoće da nam otmu titulu! Vide Zvezdu kao plen

Međutim, Zvezdan Terzić kaže de Zvezda neće kalkulisati.

„Probaćemo da uđemo u Ligu šampiona ili Ligu Evrope. To nema cenu. I zbog finansijskog benefita i zbog vraćanja poverenja u klub. Zvezda, kao i ostali klubovi sa ovih prostora može da uđe u Ligu šamnpiona ili Ligu EVrope uz sreću i splet okolnosti i nadam se da je vreme da nas pogleda sreća. Ko god kaže da ne igraju pare nego emocija, ljubav i veština, taj priča gluposti. Znate već da moramo da prodajemo najbolje. One koji su dali 60 golova i imali ukupno 60 asistencija. I da li je onda primereno tražiti Ligu šampiona? Pa ko to ima pravo da traži?“, poručio je Zvezdan Terzić.

Kostur tima za narednu sezonu ne postoji ili bar tako deluje.

„ Sigurno ćemo napasti evropska takmičenja. Vredi rizikovati Velika verovatnoća postoji da prodamo i Donalda i Le Taleka i Ruiza. Kanga, Boaći i Frimpong sigurno ostaju, s tim da Frimpong može da dobije državljanstvo. To znači da imamo prostora za dva stranca. Videćemo. Problem je što mi moramo da dovedemo igrače iz naš lige. One najbolje traže i stranci, a mi sa njima ne možemo da se borimo finansijski. Nama su najjeftiniji stranci. Ali mi hoćemo kvalitetnog, koji je slobodan i spreman da dođe u Zvezdu, koja je 10 godina sve živo izlagala i napravila negativan imidž na evropskom tržištu“.

Postoji mogućnost da neko od pomenutih stranaca ostane do 31.avgusta.

„Nisam mislio da ih prodajemo pre 31. avgusta. Ali videćemo kako će situacija da se odvija. Oni imaju pravo da igraju u kvalifikacijama, tamo nema limita stranaca. Već imamo ponude i za Donalda i za Le Taleka“, dodao je Terzić.

Činjenica je da ove sezone stranci igraju slabije nego prošle. Pre svih Le Talek.

„Trener mi je rekao veliku istinu, ne treba strance zadržavati duže od godinu, kaad već dođe do zasićenosti. Njih drži euforija, želja da se osvoji titula, jer malo ko od njih je osvajao titulu. Već druge godine doće do zasićenja“.

(Foto Star Sport)